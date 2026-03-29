تمدید مهلت ۳ ماهه انقضای سپهر کارتها
از نخستین اقدامات بانک صادرات ایران همزمان با وقوع جنگ، تمدید ۳ ماهه تاریخ انقضای سپهر کارتهاست که به مشتریان این امکان را میدهد تا بدون نیاز به حضور در شعب برای تعویض یا تمدید سپهرکارتها، همچنان از آنها استفاده کنند. این اقدام با هدف تداوم خدمترسانی غیرحضوری انجام شده و شامل آن دسته از سپهرکارتهایی میشود که تاریخ انقضایشان تا پایان اسفندماه سال جاری و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ است.
افزایش سقف برداشت از خودپردازها
از جمله خواستههای پرتکرار شهروندان در شرایط کنونی، امکان دریافت وجه نقد بیشتر از سقف رایج از دستگاههای خودپرداز است. بانک صادرات ایران با هدف پاسخگویی به این نیاز مشتریان، طبق مصوبه بانک مرکزی، شرایط برداشت روزانه تا حداکثر ۵۰۰ هزار تومان از خودپردازهای بانک در سراسر ایران را فراهم کرده است. این تصمیم با توجه به چاپ و توزیع قطعات ایرانچک ۵ میلیون ریالی در شبکه بانکی از تاریخ ۲۱ اسفندماه سال جاری اتخاذ شده است.
بخشودگی تسهیلاتی و حمایت اعتباری از کارآفرینان
در راستای همراهی با دریافتکنندههای تسهیلات خرد و کاهش دغدغههای مالی آنها در شرایط ویژه فعلی، جریمه وجه التزام (تاخیر تادیه) برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال در دوره اضطرار بخشیده خواهد شد. این اقدام طبق مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی و با تشخیص مدیر موسسه اعتباری برای تسهیلات مذکور از تاریخ ۹ اسفند سال جاری تا ۹ اردبیهشت ۱۴۰۵ انجام میشود تا از مخدوششدن سوابق اعتباری افراد در شرایط جنگی جلوگیری کند.
افزایش سقف خرید اینترنتی با رمز دوم
در شرایطی که توصیههای امنیتی به کاهش تردد غیرضروری شهروندان در سطح شهرها تاکید دارد، خرید اینترنتی بیش از گذشته به یکی از مهمترین انتخابها برای رفع نیازهای روزمره تبدیل شده است. در همین راستا، سقف مبلغ مجاز برای استفاده از رمز دوم ثابت در تراکنشهای خرید بدون حضور کارت، از ۵ میلیون ریال به ۱۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.
به عبارت دیگر، دارندگان کارتهای بانکی میتوانند حداکثر تا ۱۰ میلیون ریال از طریق رمز دوم ثابت، عملیات خرید یا پرداخت را در درگاههای اینترنتی انجام دهند.
بانک صادرات ایران از اوایل اسفندماه سال جاری که میهن عزیزمان مورد تجاوز نظامی قرار گرفت تاکنون، همراستا با مصوبات جدید بانک مرکزی در مسیر تسهیل دریافت خدمات بانکی از سوی هموطنان گام برداشته است.