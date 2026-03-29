سال زراعی خوبی در پیش است/ کمبود مواد غذایی نداریم

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در دومین جلسه ستاد مدیریت بحران در سال 1405 که با حضور معاونان و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه تشکیل شد، به اهمیت وحدت ملی برای نیل به اقتصاد مقاومتی، اشاره کرد و اظهار داشت: بخش کشاورزی ایران با همه فشارها و سختی‌هایی که در بیش از 4 دهه گذشته تحمل کرده از تحریم و جنگ تا شرایط سخت اقلیمی و کمبود سرمایه‌گذاری، نشان داده و اثبات کرده از تاب‌آوری و مقاومت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره وحدت و هماهنگی که در بخش‌ها و زیربخش‌های کشاورزی وجود دارد، گفت: صنعت کشاورزی ایران "مردم‌پایه" و "تولیدمحور" است، از مزرعه تا سفره مردم یک وحدت و همگرایی وجود دارد که با وجود بحران‌هایی مانند جنگ هیچ خللی در تأمین معیشت و امنیت غذایی مردم ایجاد نمی‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود یک ماه از آغاز جنگ دوم آمریکایی صهیونی می‌گذرد، دشمن تصور می‌کرد که همان هفته اول ساختار سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران فرو می‌ریزد، اما با عزم و اراده مردم، نه فقط در خط مقدم و هوا و فضا، نه فقط در میدان و خیابان؛ بلکه در مزرعه و واحد تولیدی و فروشگاه، مردم در عرصه حاضرند، همانطور که رئیس‌جمهور گفتند "امروز فروشگاه عرضه کالا هم سنگر نبرد است".

نوری قزلجه به گزارش‌های مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: با تدابیری که از چند ماه پیش اندیشیده شد، علاوه بر ذخیره‌سازی مناسب و تأمین کالا به وفور، اکنون بازار از یک آرامش نسبی و ثبات قیمت‌ها و البته کاهش قیمت در برخی کالاها، برخوردار است.

وی به افزایش بارندگی‌ها در چند هفته اخیر اشاره کرد و افزود: شرایط اقلیمی نویدبخش سال زراعی خوبی است، از هفته آینده برداشت گندم از استان‌های جنوبی کشور آغاز می‌شود و به صورت منظم و منسجم خرید تضمینی گندم به همراه بسته تشویقی دولت "تا سقف 20 هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم باکیفیت" جدا از قیمت مصوب (27500 تا 29500 تومان) انجام خواهد شد.

عضو کابینه دولت چهاردهم خاطر نشان کرد: با همکاری همه اجزا و ارکان زنجیره تامین از تولید تا عرضه، از اصناف و اتحادیه‌ها و بخش خصوصی تا بخش دولتی، سال زراعی پرباری خواهد بود و به اتکای تولید داخلی تلاش می‌کنیم میزان وابستگی به واردات را که اکنون حدود 15 درصد است باز هم کاهش دهیم، این هدفگذاری در چارچوب شعار سال امکان‌پذیر است

انتهای پیام/