با وجود بارشهای اخیر وضعیت برخی استانها همچنان زیر نرمال است
با وجود بارشهای مناسب روزهای اخیر که تا حدی شرایط منابع آبی کشور را بهبود داده است، آمارهای رسمی نشان میدهد توزیع بارش در کشور یکنواخت نبوده و همچنان ۹ استان پرجمعیت در وضعیت زیرنرمال قرار دارند؛ موضوعی که به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور، مدیریت مصرف آب بهویژه در شهرهای بزرگ را همچنان ضروری نگه میدارد.
به گزارش ایلنا، فیروز قاسمزاده مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور با اشاره به آخرین وضعیت بارشها در سال آبی جاری گفت: بارشهای مناسب روزهای اخیر تا حدی شرایط منابع آبی کشور را بهبود داده، اما توزیع مکانی بارشها یکنواخت نبوده و همچنان برخی استانها با کمبود بارش مواجهاند.
وی اظهار کرد: بررسی آمار بارش کشور نشان میدهد میزان بارندگی در سال آبی جاری در مجموع حدود ۳ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت و حدود ۵۹ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است؛ سال گذشته یکی از سالهای بسیار کمبارش محسوب میشد.
۹ استان با جمعیتی بیش از ۳۰ میلیون نفر در وضعیت زیرنرمال بارشی
وی با بیان اینکه شرایط بارش در همه استانها یکسان نیست، افزود: در حال حاضر ۹ استان کشور با جمعیتی بیش از ۳۰ میلیون نفر همچنان در وضعیت زیرنرمال بارشی قرار دارند. در برخی استانها از جمله تهران، قم و مرکزی میزان بارش بیش از ۳۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت ثبت شده است.
قاسمزاده ادامه داد: استان تهران با کاهش حدود ۳۲ درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت، پس از قم در میان استانهای کشور از نظر کمبود بارش در وضعیت نامطلوبتری قرار دارد.
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور با اشاره به رتبه بارش سال جاری در مقایسه با آمار بلندمدت گفت: رتبه بارش کشور در میان ۵۸ سال آماری، در جایگاه بیستوپنجم قرار دارد که نشان میدهد با وجود بارشهای اخیر، هنوز شرایط کاملاً مطلوب نیست.
افزایش ۳۵ درصدی ورودی سدها نسبت به سال گذشته/ وضعیت نامطلوب سدهای تأمینکننده آب تهران و چند کلانشهر
وی درباره وضعیت سدهای کشور نیز توضیح داد: به دنبال بارشهای اخیر، ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا هشتم فروردین ۱۴۰۵ حدود ۳۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است و میزان پرشدگی مخازن سدها به طور متوسط به حدود ۵۰ درصد رسیده که نسبت به سال قبل حدود ۵ درصد افزایش دارد.
قاسمزاده در عین حال تأکید کرد: به دلیل الگوی مکانی بارشها و همچنین بارش برف در برخی مناطق، وضعیت سدها در همه حوضهها یکسان نیست. در حالی که مخازن سدهای حوضههایی مانند کارون، کرخه و مرزی غرب شرایط بهتری دارند، سدهای تأمینکننده آب استانهایی مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، زنجان و مرکزی همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
وی افزود: به همین دلیل تأمین آب شرب در برخی شهرهای وابسته به این منابع از جمله تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان و یزد با محدودیتهایی مواجه است و مدیریت مصرف آب همچنان یک ضرورت جدی محسوب میشود.
ادامه بارشها در هفته جاری؛ سامانه جدید از غرب وارد میشود
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور درباره پیشبینی بارشها نیز گفت: بر اساس مدلهای پیشبینی، طی هفته جاری بارشها در بخشهایی از کشور ادامه خواهد داشت و از هفته آینده با ورود سامانه جدید از غرب و شمالغرب، مناطق بیشتری از کشور تحت تأثیر قرار میگیرند.
به گفته قاسمزاده، تمرکز اصلی این بارشها در نیمه غربی و جنوبغربی کشور و به تدریج بخشهایی از جنوب خواهد بود.
طرحهای مدیریت تنش آبی در انتظار تأمین منابع مالی
طبق اعلام وزارت نیرو، وی در پایان با اشاره به برنامههای مدیریت تنش آبی گفت: برای مقابله با تنش آبی بهویژه در بخش تأمین آب شرب، علاوه بر اقدامات مدیریت مصرف، طرحهای اضطراری برای شهرهای دارای تنش آبی تدوین و در حال پیگیری است که در صورت تأمین منابع مالی لازم، میتواند از بروز محدودیتهای جدی در این حوزه جلوگیری کند.