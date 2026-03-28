خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاهش محدودیت رفع تعهد ارزی برای تسهیل تجارت در دوره بحران

کاهش محدودیت رفع تعهد ارزی برای تسهیل تجارت در دوره بحران
کد خبر : 1766504
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان توسعه تجارت ایران، در شرایط اضطرار و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی_اسرائیلی با هدف تسهیل شرایط و رفع موانع پیش‌روی دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی، حد آستانه اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عدم ایفای تعهدات ارزی را حدود ۱۰ درصد کاهش داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در میانه جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونیستی سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی بر آن شد تا با تدوین و تصویب سیاست‌های شفاف و جسورانه زمینه تسهیل تجارت را فراهم آورد.

از این رو سازمان، در تعامل نزدیک و مستمر با اتاق‌های بازرگانی و سایر دستگاه‌های مرتبط با تجارت، نظام مسائل و مشکلات در شرایط اضطرار را شناسایی و احصا کرده و برای حل هر یک از آنها تدابیر خاص و ویژه اخذ کند.

در همین خصوص یکی از اقدامات سازمان، کاهش حد آستانه اعمال محدودیت‌های رفع تعهد ارزی است که با تاکید بر مقاوم‌سازی اقتصاد ملی انجام شده‌ است.

 به استناد مصوبات قبلی کارگروه بازگشت ارز، حد آستانه اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عدم ایفای تعهدات ارزی صادراتی از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته بود که با هدف تسهیل شرایط و رفع موانع پیش‌روی دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی در شرایط اضطرار، مقرر گردید، حدود ۱۰ درصد کاهش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار