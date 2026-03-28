مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با صدور حکمی مهدی شریفی در آباد را بهعنوان مدیر امور بینالملل این شرکت منصوب کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در حکم حمید بورد خطاب به مهدی شریفی در آباد آمده است:
«با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم امور بینالملل و تجارت شرکت ملی نفت ایران بدینوسیله بهعنوان مدیر امور بینالملل منصوب میشوید.
رجاء واثق دارم تمامی همکارن گرامی مجموعه امور بینالملل و سایر واحدهای ذیربط با جنابعالی همکاری لازم را خواهند داشت.
امید است با استعانت از خداوند منان و بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص در انجام امور محوله موفق و منصور باشید.»