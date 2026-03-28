اطلاعیه شماره ۲ مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا، به اطلاع می‌رساند در پی حمله ددمنشانه آمریکایی صهیونی بعدازظهر امروز به مجتمع فولاد مبارکه بخش‌هایی از این مجتمع متحمل خساراتی شد.

طبق آخرین ارزیابی صورت گرفته، متأسفانه یک نفر از عوامل تولید در این حمله شهید و ۱۶ نفر مجروح شده‌اند که از این تعداد سه نفر برای ادامه مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

در حال حاضر، همکاران ما با آمادگی کامل در حال مدیریت شرایط، ایمن‌سازی محیط و ادامه فرایند ارزیابی از خسارات وارده هستند.

