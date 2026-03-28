مسعود پلمه، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اثرگذاری افزایش قیمت نفت در پی جنگ صهیونیستی- آمریکایی علیه ایران و افزایش نرخ سوخت بر کرایه حمل دریایی اظهار داشت: به واسطه شرایط جنگی، نرخ سوخت افزایش پیدا کرده و نرخ کرایه را هم تحت تاثیر گذاشته است. بخشی از هزینه‌های اضافه‌ای که در حمل دریایی ایجاد شده، حاصل از افزایش نرخ سوخت و بخشی از آن هم، هزینه ریسک بوده که این هزینه مازاد؛ خاص منطقه خلیج فارس، دریای عمان است.

وی تاکید کرد: براساس اطلاعاتی که به دست آوردیم، در برخی مسیرها کرایه حمل دریایی تا دو برابر افزایش یافته است.

دبیرکل انجمن شرکت‌های کشتیرانی گفت: توجه داشته باشید که کرایه دو برابر شده یعنی آن بخش هزینه حمل که به صورت متداول از مشتری اخذ می‌شود که شامل هزینه سوخت هم می‌شود.

پلمه ادامه داد: اگر قرار باشد کالایی در مسیر خلیج فارس و دریای عمان که از نظر بیمه منطقه جنگی معرفی شده، حمل شود؛ علاوه بر هزینه کرایه، هزینه دیگری را تحت عنوان WAR RISK SURCHARG - هزینه ریسک جنگ- باید بپردازند که براساس نرخ شرکت‌های بیمه‌ای تعیین می‌شود اما طبیعتاً شرکت‌های کشتیرانی عدد بالاتری از نرخ تعیین شده را بر عملیات حمل کالا اعمال و اضافه می‌کنند.

وی ادامه داد: شرکت DP World به عنوان بهره‌بردار بندر جبل‌علی و شرکت‌های دیگر، این ریسک جنگ را برای کانتینرها با ظرفیت ٢٠ فوتی، ٢ هزار دلار و ۴٠ فوتی ٣ هزار دلار اعلام کرده است، اما تردد عملیات تجاری در منطقه خلیج فارس به ویژه از تنگه هرمز به بعد تماما باید با اجازه و هماهنگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام شود که طبیعتاً اگر مالک کشتی کشورهای متخاصم رژیم صهیونسیتی و آمریکایی باشد از تردد آن ممانعت خواهد شد.

دبیر کل انجمن شرکت‌های کشتیرانی تاکید کرد: معمولا تمام شرکت‌های کشتیرانی اصلی در دنیا که فعالیت‌های بین‌المللی را مدیریت می‌کنند از آمدن این منطقه و عبور از تنگه هرمز خودداری می‌کنند.

پلمه افزود: هزینه‌های شرکت‌های کشتیرانی در این شرایط در بازه زمانی یکساله بجز قیمت سوخت، حدود ٢٠ درصد افزایش پیدا کرده است اما با احتساب قیمت سوخت این هزینه‌ها برای شرکت کشتیرانی حداقل ۵٠ درصد بالا رفته اما همین هزینه برای مشتری حداقل ١٠٠ درصد افزایش و در مواردی هزینه حمل تا ٢٧٠ درصد افزایش پیدا کرده‌ است.

