اطلاعیه شماره ۲ روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان

به دنبال حمله‌ دشمن آمریکایی‌صهیونیستی به شرکت فولاد خوزستان کارخانجات احیا ۲، مگامدول زمزم۳ و فولادسازی دچار اصابت شده که در پی آن خطوط تولید شرکت متوقف گردیده است.

 به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره ۲ روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم 

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص حمله‌ی دشمن آمریکایی‌صهیونیستی به اطلاع آحاد ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند ؛

پس از حضور گروه‌های آتش‌نشانی و امدادی و مهار حوادث، کارشناسان شرکت نسبت به پایدار کردن شرایط و برآورد خسارات وارد عمل شده اند.

در پایان به نمایندگی از طرف کلیه کارکنان شرکت فولاد خوزستان به محضر هم‌میهنان گرامی، مشتریان وفادار ، سهامداران محترم و سایر ذینفعان این شرکت اطمینان می‌دهیم که با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر اراده‌‌ای فولادین تمام تلاش خود جهت استارت مجدد خطوط تولید این شرکت در کوتاه‌ترین زمان ممکن را به کار گرفته و تا پای جان برای اعتلای صنعت ایران بکوشیم.

مدیریت روابط عمومی

