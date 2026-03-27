قیمت نفت برنت از ۱۱۱ دلار گذشت
قیمت نفت خام برنت در پی ارزیابی سرمایهگذاران از تازهترین تحولات تنشها در منطقه خاورمیانه از ۱۱۱ دلار برای هر بشکه فراتر رفت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز از لندن، قیمت نفت در معاملههای روز جمعه (هفتم فروردین) بهدنبال ادعای تازه دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، مبنی بر تمدید توقف حمله به نیروگاههای برق ایران حدود سه درصد افزایش یافت، با این حال در آستانه نخستین کاهش هفتگی از ۹ فوریه (۲۰ بهمن) قرار گرفت، اگرچه سرمایهگذاران همچنان درباره چشمانداز آتشبس در جنگ یک ماهه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران محتاط هستند.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۱ و ۱۸ دقیقه به وقت گرینویچ با ۳ دلار یا ۲.۷۸ درصد افزایش به ۱۱۱ دلار و یک سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۲ دلار و ۵۹ سنت یا ۲.۷۴ درصد افزایش به ۹۷ دلار و هفت سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال از ۲۷ فوریه (هشتم اسفند)، یک روز پیش از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ۵۳ درصد افزایش یافته، اما این هفته تاکنون با ۱.۱ درصد کاهش همراه بوده است.
نفت خام دابلیوتیآی آمریکا که از زمان آغاز تنشهای خاورمیانه ۴۵ درصد افزایش یافته، در طول هفته ۱.۳ درصد با کاهش روبهرو بوده است.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر مؤسسه فیلیپ نوا، در این باره گفت: با وجود گفتوگوها درباره کاهش تنش، نفت بر اساس تداوم زمان جنگ معامله میشود و چندان از عناوین رسانهها تأثیر نمیپذیرد.
وی افزود: هرگونه آسیب مستقیم به زیرساختهای نفتی یا درگیری نظامی بلندمدت میتواند بازارها را مجبور به افزایش سریع قیمتها کند.
یک مقام ایرانی به رویترز گفت: پیشنهاد ۱۵ مادهای آمریکا برای آتشبس که بهواسطه پاکستان به تهران منتقل شده، یکطرفه و ناعادلانه است.
نیل کراسبی، تحلیلگر مؤسسه اسپارتا کامودیتیز، گفت: به نظر میرسد صحبتهای بیشتر درباره تعویق حمله آمریکا به شبکه برق ایران بهسرعت محو شده است، زیرا بازار بهطور کامل از افزایش قدرت نظامی آمریکا، سرسختی ایران در دفاع و تمایل به وقوع مجموعهای از رویدادها در پایان هفته که بازارها تعطیل هستند، آگاه است.
تنشهای خاورمیانه روزانه حدود ۱۱ میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت کاسته و آژانس بینالمللی انرژی این بحران را بدتر از مجموع دو شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ توصیف کرده است.
جیووانی استانوو، تحلیلگر مؤسسه یوبیاس (UBS)، در این باره گفت: هر روز جریان نفت از طریق تنگه هرمز محدود میشود، بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت حذف میشود و بازار نفت را بیش از پیش زیر فشار میگذارد.
تحلیلگران گروه مککواری گفتند: اگر جنگ بهزودی فروکش کند، اما همچنان بالاتر از سطح پیش از درگیری باقی بماند، قیمت نفت بهسرعت کاهش مییابد.
با این حال، آنها معتقدند چنانچه جنگ تا پایان ژوئن ادامه یابد، قیمتها میتواند به ۲۰۰ دلار برسد.