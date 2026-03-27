ثبت رکوردهای جدید تولید و گسترش سبد محصولات سنگ و فولاد در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مسلم غلامزاده بیان کرد: به همت همکاران در سال ۱۴۰۴، شرکت سنگ و فولاد استراتژی افزایش تولید و نیز تبدیل همه مواد اولیه ورودی به شرکت به محصولات دارای ارزش افزوده و قابل عرضه در صنعت ساختمان در دستور کار قرار داد.

وی افزود: تولید آهک کلسینه در سال ۱۴۰۴ با ثبت رکورد جدید به ۱۱۲ هزار و ۵۱۱ تن رسید که افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. با این میزان تولید، علی‌رغم محدودیت‌ها از تولید سال ۱۴۰۳ عبور کردیم. به این ترتیب رکورد سالیانه شرکت نیز طی سال‌های فعالیت شرکت شکسته شد. همچنین آهک کلسینه ریزدانه را به آهک هیدراته تبدیل کردیم و تولید این محصول در سال 1404، حدود ۸ هزار و ۸۵۴ تن بود که رشد ۱۴۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن دارد.

غلامزاده اضافه کرد: نکته قابل توجه این است که برخلاف آهک کلسینه، آهک هیدراته قابل بسته‌بندی و نگهداری برای طولانی‌مدت است. در برنامه ما احداث انبار و سیستم بسته‌بندی نیز وجود دارد تا بتوانیم با انبار کردن آهک هیدراته بدون از دست رفتن کیفیت، آن را به مشتریان در موعد مقتضی به فروش برسانیم.

مدیرعامل شرکت سنگ و فولاد هرمزگان در پایان با اشاره به افزایش سبد محصولات شرکت سنگ و فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: با افزایش کمی تولید محصول و نیز اضافه شدن پودر سنگ و دولومیت به سبد تولیدات شرکت، سبد مشتریان نیز افزایش یافته و متنوع‌تر از گذشته شده است. این مهم در پی تبدیل تمامی مواد اولیه ورودی به شرکت به محصولات متنوع بدون ایجاد ضایعات حاصل شده است.

