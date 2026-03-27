متعهد به توسعه و پیشرو در مسئولیت اجتماعی هستیم

به گزارش ایلنا؛ علی رسولیان، مدیر عامل فولاد سنگان بیان کرد: فولاد سنگان در حال حاضر با ظرفیت تولید ده میلیون تن گندله و کنسانتره آهن، بزرگترین شرکت صنعتی معدنی شرق ایران است که نقش مهم و تاثیر گذاری در تولید فولاد و توسعه کشور ایفا می کند.

رسولیان افزود: در سال ۱۴۰۴ علیرغم پاره ای از چالشهای حوزه صنعت توانستیم اهداف استراتژیک شرکت را تا حد بسیار خوبی محقق نماییم و در حال حاضر دو کارخانه کنسانتره سازی و گندله سازی شرکت با حداکثر توان به تولید ادامه می دهند تا بتوانیم نقش سازنده و محوری خود را در توسعه و آبادانی شرق کشور به بهترین نحو ایفا کنیم.

رسولیان اظهار کرد؛ با توجه به ذخایر قطعی معادن سنگ آهن و شناسایی ظرفییتهای دیگری در سنگان، این منطقه در آینده نزدیک به قطب معدنی کشور تبدیل خواهد شد و در همین راستا توسعه زیرساختهای منطقه اهمیت بالایی دارد. وی افزود؛ تولید پنج میلیون تن کنسانتره و پنج میلیون تن گندله و سهم حدود ۹ درصدی در تولید معدنی، نشان می دهد فولاد سنگان سهم به سزایی در زنجیره بالادست تولید فولاد کشور دارد.

رسولیان گفت: منطقه خراسان از پتانسیل بالای صنعتی و معدنی برخوردار است و بالفعل شدن این ظرفیتها می تواند موحب جهش بزرگ در مسیر توسعه پایدار را رقم زند. وی با اشاره به حجم بالای تولید محصول در منطقه، خاطرنشان کرد؛ باید سرمایه گذاری مناسب برای توسعه زیرساخت حمل ریلی صورت پذیرد.

مدیرعامل فولاد سنگان از طرح های توسعه شرکت به عنوان اقدامات اساسی در مسیر توسعه نام برد و گفت: پروژه احداث کارخانه ۲.۵ میلیون ننی کارخانه کنسانتره هماتیتی، ساخت نیروگاه برق بادی ۲٠٠ مگاواتی، پروژه احداث تصفیه خانه شهر تایباد و خطوط انتقال آب به کارخانه، پروژه سیستم مکانیزه انباشت باطله برای اولین بار در خاورمیانه، طرح افزایش ظرفیت ۲.۵ میلیون تنی گندله سازی زیر سقف، احداث بارگیرخانه ریلی و مواردی چند، ضمن تثبیت جایگاه فولاد سنگان در زنجیره بالادست تولید فولاد، زمینه اشتغالزایی مناسب و توسعه پایدار شرق کشور را فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل فولاد سنگان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فولاد سنگان در کنار تعهد به رشد تولید، به عنوان یک شرکت شهروند در زمینه مسئولیتهای اجتماعی، شرکتی پیشرو و الگو به شمار می رود.

علی رسولیان ادامه داد: توجه ویژه به توسعه زیرساختی منطقه، توسعه بهداشت و درمان، آموزش و حوزه عمرانی و ارائه خدمات گوناگون مطابق سرفصلهای تدوین شده باعث شده است که فولاد سنگان به عنوان برند و نامی ماندگار در حوزه عمل به مسئولیت اجتماعی شناخته شود.

وی عنوان کرد: اقدام مهم فولاد سنگان یعنی مشارکت جدی در طرح ۴ بانده نمودن محور ارتباطی تربت حیدریه به خواف و سنگان، و احداث ۱۲.۵ کیلومتر از محور سلامی به تربت حیدریه، پاسخی به نیازهای منطقه و دغدغه شهروندان بود.

رسولیان با اشاره به نقش زنان در جامعه، از اهمیت توجه به توسعه خدمت رسانی به بانوان گفت و افزود؛ با توجه به اهمیت مسائل زنان و خانواده، فولاد سنگان اقدام به احداث پارک بزرگ مادر و کودک با جدیدترین تجهیرات نموده است که بهره برداری از آن در آینده نزدیک، محیطی آرام و مفرح را برای خانواده ها فراهم خواهد کرد.

رسولیان ادامه داد: یکی دیگر از نیازهای مهم شهرستان، توسعه و ارتقای زیرساختهای بهداشت و درمان است که در گام نخست احداث کلینیک تخصصی درمانی آتیه فولاد سنگان به عنوان یک پروژه مهم به بهره برداری رسید و در ادامه توسعه بیمارستان خواف به عنوان خدمتی دیگر به شهروندان عزیز در دست اقدام است.

مدیرعامل فولاد سنگان از احداث ۱۴۸ کلاس درس و ۹ باب مدرسه، کمک به ایتام و نیازمندان، جشن گلریزان، تکریم مفاخر شهرستان، کمک به دانش آموزان نیازمند، تامین جهیزیه زوجهای جوان، اقدامات فرهنگی مذهبی، و همجنین اجرای طرح توسعه و آبادانی شهرستان خواف و ایجاد ۴۲۰ شغل، اعطای وامهای کم بهره اشتغالزایی، و کمک به صندوقهای توسعه روستایی به عنوان بخشی از اقدامات اجتماعی فولاد سنگان نام برد.

در ادامه این دیدار، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، ضمن تمجید از نقش فولاد سنگان در توسعه و تولید صنعتی کشور گفت: شرکتهای صنعتی منطقه به خصوص فولاد سنگان، نقش مهمی در فرآیند توسعه دارند و دستگاههای اجرایی موظف به رفع چالشهای موجود و حمایت از شرکتهای منطقه هستند.

مظفری افزود: توسعه زیرساختهای لازم برای ارتقای صنعت استان بسیار مهم است و مسئولین نسبت به این مسئله اهتمام جدی دارند.

استاندار خراسان رضوی بر نقش اجتماعی شرکتها در ارائه خدمات به شهروندان تاکید کرد و گفت: در مسیر توسعه همه جانبه همه ارکان وظیفه دارند و نیازمند تلاش مستمر در این مسیر هستیم.

وی با اشاره به شرایط کنونی، گفت: تلاش مضاعف، برنامه ریزی، تولید و پشتکار و همدلی همه تلاشگران و خدمتگزاران حوزه صنعت، عاملی برای پیشرفت و پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه است که با تلاش جهادگونه همه فعالان انشالله محقق خواهد شد.

مظفری در پایان؛ از نقش فولاد سنگان در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز تقدیر به عمل آورد

