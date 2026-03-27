ثبت ۲۸۰ مورد آسیب به شبکه برق تهران

به گزارش ایلنا، علیرضا رضایی، معاون بهره‌برداری و راهبری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: از ابتدای شرایط جنگی تاکنون ۲۸۰ مورد آسیب به زیرساخت‌های شبکه برق تهران ثبت شده است.

وی افزود: حدود ۵۰ پست برق بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد دچار آسیب شده‌اند، اما با تلاش نیرو‌های عملیاتی، برق مشترکان در کوتاه‌ترین زمان برقرار شده است.

میانگین رفع خاموشی ۵۳ دقیقه

رضایی با اشاره به میانگین ۵۳ دقیقه‌ای رفع خاموشی‌ها گفت: بیش از ۳۰۰ اکیپ عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی در سطح شهر فعال هستند.

معاون بهره‌برداری و راهبری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بیان کرد: نیرو‌های عملیاتی با سرعت در محل حاضر شده و تا رفع کامل مشکل در محل باقی می‌مانند تا خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.