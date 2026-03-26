پرداخت 68.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در راستای تسهیل شرایط ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت، شعب این بانک در سراسر کشور از ابتدای سال 1404 تا پایان اسفندماه همین سال، در مجموع 68 هزار و 738 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 31 هزار و 53 نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در مقطع یاد شده، تعداد 16104 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 54055 میلیارد ریال و 14949 فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 14683 میلیارد ریال به هموطنان پرداخت کرده است.

