خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی سال ۱۴۰۴صورت گرفت:

پرداخت 68.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک کشاورزی

پرداخت 68.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک کشاورزی
کد خبر : 1765660
لینک کوتاه کپی شد.

بانک کشاورزی تا پایان اسفند ماه سال 1404 بیش از 68.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط عمومی بانک کشاورزی، در راستای تسهیل شرایط ازدواج، تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت، شعب این بانک در سراسر کشور از ابتدای سال 1404 تا پایان اسفندماه همین سال، در مجموع 68 هزار و 738 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به 31 هزار و 53 نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده اند.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در مقطع یاد شده، تعداد 16104 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 54055 میلیارد ریال و 14949 فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 14683 میلیارد ریال به هموطنان پرداخت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار