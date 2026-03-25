تأکید مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بر ارتقای کیفیت و تسریع در خدمات

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، علی شیخ‌زاده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه رحیم علیشاهی مدیرعامل سایپایدک، در بازدید نوروزی از مراکز مختلف سازمان خدمات پس از فروش، از نزدیک در جریان وضعیت ارائه خدمات به مشتریان و میزان آمادگی شبکه در ایام پرتردد نوروز قرار گرفتند.

شیخ‌زاده در آغاز این بازدید با حضور در مرکز crm سایپا ضمن تقدیر از تلاش همکاران در پاسخگویی مداوم به مشتریان بر لزوم راهنمایی دقیق و درست و داسخگویی مناسب به مشتریان محترم تاکید کرد.

شیخ زاده همچنین از تعمیرگاه مرکزی شماره ۴ سایپایدک بازدید در جریان روند پذیرش و ترخیص و ارائه خدمات به مشتریان در روزهای اخیر قرار گرفت و تأکید کرد: تسریع فرآیند تعمیرات، نقش مهمی در آرامش خاطر و اعتماد مشتریان دارد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بازدید از مرکز تماس امداد خودرو سایپا نیز با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی در خدمت‌رسانی جاده‌ای، خدمت‌رسانی به هموطنان در جاده‌ها را یکی از حساس‌ترین و اثرگذارترین بخش‌های خدمات پس از فروش دانست و گفت: ارائه خدمات سریع، ایمن و قابل اعتماد در امدادرسانی، نقش مستقیم در افزایش رضایت مشتریان و اعتماد عمومی دارد.

بازدید از انبار مرکزی قطعات یدکی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن بررسی وضعیت تأمین، نگهداری و توزیع قطعات با تأکید ویژه بر تسریع در تأمین و توزیع قطعات یدکی گفت: فعالیت گسترده کارکنان سایپایدک و امداد خودرو سایپا در این شرایط قطعا مایه دلگرمی شبکه نمایندگی‌ و مشتریان گرامی ماست و این مهم باید با جدیت و همت مضاعف تداوم داشته باشد.

شیخ‌زاده با اشاره به اهمیت تأمین قطعات در کیفیت خدمات‌رسانی گفت: تسریع در تأمین، توزیع و تحویل قطعات یدکی، نقشی اساسی در کاهش زمان خواب خودروها، افزایش بازدهی خدمات و ایجاد اطمینان خاطر در مشتریان سایپا دار که خوشبختانه سایپایدک با مدیریت صحیح و هوشمندانه، در این زمینه به خوبی عمل کرده است.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت بهینه موجودی قطعات، باید روند ارسال قطعات به نمایندگی‌ها هرچه بیشتر تسهیل و تسریع شود تا مشتریان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

انتهای پیام/