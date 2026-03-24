علی امرائی با پرسنل گهرزمین دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی معدنی و صنعتی گهرزمین، با شروع سال جدید، علی امرائی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین به همراه جمعی از معاونین، مدیران و کارکنان با حضور در سایت این شرکت با پرسنل شیفت های کاری کارفرما و پیمانکار دیدار و گفت و گو کرد.

امرائی در بازدید از قسمت های مختلف سایت گهرزمین از جمله معدن، کارخانجات، بهداری و ... ضمن عرض خسته نباشید و خداقوت به کارکنان شیفت کارفرما و پیمانکار شرکت گهرزمین، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات و فعالیت‌های این پرسنل قرار گرفت و برای آنها در سال جدید آرزوی بهروزی و سلامتی نمود.

