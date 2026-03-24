در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
افزایش قیمت نفت به نفع ایران است/ آمریکا نمیتواند شروطی را تحمیل کند
یک کارشناس اقتصادی گفت: با افزایش قیمت نفت، نتیجه جنگ به نفع ایران است و در این شرایط آمریکا باید بپذیرد نمیتواند شرط و شروط و شرایطی را به ایران تحمیل کند. دیدیم که لغو تحریم نفتی روسیه هم اثرگذار نبود و قیمت را موقت کاهش داد، چراکه شاید با فروش نفت روسیه بخشی از نیاز نفت اروپا تامین شود اما روسیه نمیتواند به تنهایی نیاز آسیا و چین را تامین کند.
آلبرت بغازیان، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اثرگذاری جنگ صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران اظهار داشت: عامل مهم در تورم جهانی بحث انرژی است و موارد دیگری مانند برق هم تابع انرژی هستند، بنابراین میتوان گفت تورم جهانی ۴ تا ۵ درصدی به انرژی وابسته است .
وی ادامه داد: هرچند عوامل دیگری مانند فلزات و مواد معدنی و ... هم در تورم جهانی اثرگذار هستند اما آن چیزی که سرآمد بود، نفت و انرژی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرگذاری دائمی نفت و انرژی بر تورم جهانی گفت: تاریخ را که نگاه کنیم، میبینیم که بحث نفت، تورم ایجاد کرده که بعضا تاثیر موقت و برخی اوقات دائمی داشته و ماندگار بوده است. در طول تاریخ شوک نفت و انرژی، سه بار باعث افزایش تورمی شده که برنگشته است و پس از آن شوک، قیمتها همچنان بالا ماند.
بغازیان افزود: جنگ اسرائیل، تشکیل اوپک و پیروزی انقلاب اسلامی از اتفاقاتی بودند که باعث شوک نفتی شد و افزایش قیمت را ماندگار کرد، در مواقعی مانند دولت احمدی نژاد هم نرخ نفت بالای ١٠٠ دلار رفت اما ماندگار نبود و کاهش یافت.
وی با بیان اینکه معتقدم افزایش قیمت نفت در این جنگ هم موقتی است و با پایان جنگ قیمت نفت کاهش پیدا میکند، اظهار داشت: در حال حاضر محمولههای شناور در حال معامله هستند و برای این محمولهها قیمتگذاری شده و قیمت نفتی که ٣ ماه آینده تحویل میشود با قیمتهای امروز نیست. کشورها و شرکتهای خارجی ناچار هستند که محمولههای نفتی را با این قیمت خریداری کنند تا مشکل حال حاضر خود را برطرف کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عامل قیمت حال حاضر نفت، ناامنی خلیج فارس است. بنابراین قرار نیست ادامهدار باشند و این افزایش موقتی است و شرکتها باید این شرایط را تحمل کنند تا زمانی عادی شود و تورم تحمیلی را بپذیرند یا عدهای هم از ذخایر خود استفاده میکنند.
بغازیان تاکید کرد: با افزایش قیمت نفت، نتیجه جنگ به نفع ایران است و در این شرایط آمریکا باید بپذیرد نمیتواند شرط و شروط و شرایطی را به ایران تحمیل کند. دیدیم که لغو تحریم نفتی روسیه هم اثرگذار نبود و قیمت را موقت کاهش داد و اصلا جلوی افزایش بیشتر قیمت را گرفت چراکه شاید با فروش نفت روسیه بخشی از نیاز نفت اروپا تامین شود اما روسیه نمیتواند به تنهایی نیاز آسیا و چین را تامین کند. امروز هم شاهد آن هستیم که دیگر جلوی فروش محمولههای نفتی ایران را نمیگیرند.
وی گفت: هرچند تورم حاصل از جنگ برای ایران که با تورم بالای ۴٠ درصد مواجه بود قابل پذیرش و تحمل است اما برای آلمان که در ۴٠ سال گذشته تورم نداشته و ژاپنی که تورم منفی داشته، این تورم ایجاد شده عادی نیست و برای مردم آنها نگران کننده شده است و الان در این کشورها بخش حمل و نقل درگیر تورم شده که اگر طول بکشد، بنزین در این کشورها سهمیه بندی خواهد شد و این تورم به سایر بخشها هم شرایط میکند.