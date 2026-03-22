گمرک اعلام کرد

ترخیص ۱.۸ میلیون تن کالای اساسی طی ۲۰ روز اخیر/ واردات ۹۳ هزار تن برنج

با تلاش شبانه‌روزی کارکنان گمرک و همکاری سازمان‌های همجوار در ۲۰ روز اخیر یک میلیون و ۷۵۱ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شد.

به گزارش ایلنا، گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تمهیدات لازم و تسهیلات گمرکی ویژه ارائه شده، واردات و ترخیص قطعی انواع کالای اساسی به صورت شبانه‌روزی از گمرک سراسر کشور ادامه دارد.

 

بر اساس این اطلاعیه، محموله‌های مختلف کالای اساسی حتی در ایام تعطیلات نوروز در حال ترخیص از گمرک است و گمرک ایران با همکاری سازمان‌های همجوار جهت تسریع در امر تشریفات گمرکی و واردات کالاهای مورد نیاز مردم، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص این اقلام در نظر گرفته است که ترخیص آن با همدلی و همراهی قابل توجهی توسط تجار و بازرگانان و صاحبان کالا در حال انجام است.

همچنین، اقلام عمده کالای اساسی وارداتی در مدت یاد شده شامل ۸۶۱ هزار و ۵۰۷ تن ذرت، ۱۹۲ هزار و ۱۶۵ تن جو، ۱۷۹ هزار و ۸۲۳ تن کنجاله سویا، ۱۱۲ هزار و ۳۱ تن گندم، ۹۳ هزار و ۲۳۵ تن برنج، ۸۵ هزار و ۵۸۷ تن روغن خام، ۶۹ هزار و ۶۰۷ تن دانه‌های روغنی و ۲۶ هزار و ۸۶۸ تن شکر بوده است.

