ترخیص ۱.۸ میلیون تن کالای اساسی طی ۲۰ روز اخیر/ واردات ۹۳ هزار تن برنج

بر اساس این اطلاعیه، محموله‌های مختلف کالای اساسی حتی در ایام تعطیلات نوروز در حال ترخیص از گمرک است و گمرک ایران با همکاری سازمان‌های همجوار جهت تسریع در امر تشریفات گمرکی و واردات کالاهای مورد نیاز مردم، تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص این اقلام در نظر گرفته است که ترخیص آن با همدلی و همراهی قابل توجهی توسط تجار و بازرگانان و صاحبان کالا در حال انجام است.

همچنین، اقلام عمده کالای اساسی وارداتی در مدت یاد شده شامل ۸۶۱ هزار و ۵۰۷ تن ذرت، ۱۹۲ هزار و ۱۶۵ تن جو، ۱۷۹ هزار و ۸۲۳ تن کنجاله سویا، ۱۱۲ هزار و ۳۱ تن گندم، ۹۳ هزار و ۲۳۵ تن برنج، ۸۵ هزار و ۵۸۷ تن روغن خام، ۶۹ هزار و ۶۰۷ تن دانه‌های روغنی و ۲۶ هزار و ۸۶۸ تن شکر بوده است.