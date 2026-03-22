اطلاعیه شماره ۵ وزارت نیرو؛

تکذیب حمله سایبری آمریکا به زیرساخت‌های آب شهری ایران

​در پی انتشار خبری با موضوع حمله سایبری ارتش تروریست آمریکا به زیرساخت‌های آب شهری ایران به نقل از وزیر نیرو به اطلاع عموم ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند این خبر از اساس کذب است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان و روزهای گذشته حملات کور و گسترده‌ای به زیرساخت‌های کشور داشته است و در این بین صنعت آب و برق نیز محل اصابت بیش از ۲ هزار حمله کور و وحشیانه بوده است. 

صنعت آب و برق کشور با وجود تقدیم بیش از ۱۰ شهید و بیش از ۱۰۰ مجروح در این حوادث به صورت پیوسته خسارت‌های وارده را ترمیم کرده و پایداری شبکه آب و برق را حفظ کرده است. 

در این بین تأکید می‌شود تاکنون حمله سایبری گسترده به‌معنایی که زیرساخت‌های آب و برق کشور را به چالش بکشد از سوی ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی رخ نداده است و این موضوع اساسا تکذیب می‌شود. 

همچنین به ملت رشید ایران اسلامی اطمینان خاطر داده می‌شود، فرزندان شما در صنعت آب و برق به صورت شبانه روزی پای کار هستند و اجازه نخواهند داد نیات پلید و شوم دشمن غدار در خصوص آسیب به رفاه و آسایش عمومی جامعه محقق شود.

 

