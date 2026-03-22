به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان و روزهای گذشته حملات کور و گسترده‌ای به زیرساخت‌های کشور داشته است و در این بین صنعت آب و برق نیز محل اصابت بیش از ۲ هزار حمله کور و وحشیانه بوده است.

صنعت آب و برق کشور با وجود تقدیم بیش از ۱۰ شهید و بیش از ۱۰۰ مجروح در این حوادث به صورت پیوسته خسارت‌های وارده را ترمیم کرده و پایداری شبکه آب و برق را حفظ کرده است.

در این بین تأکید می‌شود تاکنون حمله سایبری گسترده به‌معنایی که زیرساخت‌های آب و برق کشور را به چالش بکشد از سوی ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی رخ نداده است و این موضوع اساسا تکذیب می‌شود.

همچنین به ملت رشید ایران اسلامی اطمینان خاطر داده می‌شود، فرزندان شما در صنعت آب و برق به صورت شبانه روزی پای کار هستند و اجازه نخواهند داد نیات پلید و شوم دشمن غدار در خصوص آسیب به رفاه و آسایش عمومی جامعه محقق شود.