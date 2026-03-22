یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
بازرسی از واحدهای عرضه کالا ادامه دارد/ افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر
مدیرکل بازرسی و نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تشدید نظارت بر هزینه اقامت در اقامتگاههای گردشگری در استانهای مسافرپذیر گفت: بازرسی از واحدهای عرضه کالا در نوروز ادامه دارد.
مجید فراهانی، مدیرکل بازرسی و نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «چند بازرسی از واحدهای عرضه کالا انجام شده و چند پرونده تخلف از روز شنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز تهاجم آمریکا و اسرائیل به کشورمان تاکنون تشکیل شده است؟» گفت: طبق آمار سامانه سیمبا، ۷۵ هزار و ۷۳۴ بازرسی از مراکز عرضه کالا توسط بازرسان سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شده که منجر به تشکیل ۱۲ هزار و ۶۰۰ پرونده تخلف به ارزش ۵ هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال شده است. این پروندهها برای صدور رای در حال حاضر به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
تشدید نظارت بر قیمت کالاها در مراکز عرضه
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد تشدید نظارتها بر بازار کالاها و بهویژه کالاهای اساسی در زمان جنگ و عید نوروز، گفت: با توجه به تجربیات جنگ ۱۲ روزه، پیشبینیهای لازم در مورد نظارت بر تامین، توزیع و حضور بازرسان این سازمان در مراکز عرضه کالا از طریق هماهنگی با دستگاههای مرتبط ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران، اتحادیهها و تشکلها و انجمنهای مربوطه صورت گرفته و نظارت بازرسان سازمان حمایت با هماهنگی با ادارات کل صمت سراسر کشور در سطح مراکز عرضه کالا تشدید شده است.
فراهانی افزود: ما طبق روال هر ساله از نیمه اسفند تا ۱۵ فروردین طرح نظارتی نوروز را داریم که امسال همزمان با طرح نظارتی رمضان و جنگ است. در حال حاضر، در طرح نظارتی هستیم که تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد داشت. البته اگر جنگ اخیر ادامهدار باشد، طرح نظارتی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای دیگر در بحث تامین کالا ادامهدار خواهد بود.
بازرسان در ایام تعطیلات نوروز فعالاند
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این سوال که «آیا نظارت بر قیمت کالا در مراکز عرضه در ایام تعطیلات نوروز ادامه دارد؟» گفت: بخشی از بازرسان ما در سراسر کشور به صورت کشیک در سطح بازار مشغول به بازرسی هستند و بخشی دیگر هم در ادارات حضور دارند و پاسخگوی شکایات سامانه ۱۲۴ هستند.
فراهانی ادامه داد: بازرسان در سطح مراکز عرضه کالا حضور داشته و به بررسی قیمت کالاهای اساسی میپردازند و هم اگر گزارشی از گرانفروشی، کمفروشی یا سایر موارد داشته باشند به واحدهای مربوطه مراجعه میکنند. همچنین، اگر کمبودی در تامین کالا در فروشگاهی مشاهده کنند، با هماهنگی با استانهای مجاور آن را به سرعت برطرف میکنند.
گرانی قیمت مرغ در روز ابتدایی فروردین ماه
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد بیشترین شکایات به سامانه ۱۲۴ این سازمان، گفت: بیشترین شکایاتی که به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت میشود، مععمولا در بحث قیمت کالاها اساسی مانند نان، میوه و گوشت و مرغ است.
فراهانی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در دو روز ابتدای فروردین به دلیل تعطیلی کشتارگاهها گفت: کشتار مرغ و توزیع آن در میدان بهمن در دو روز ابتدای فروردین ماه متوقف میشود و طبیعی است که قیمت آن در سطح واحدهای صنفی افزایش یابد، اما به طور کلی از روز سوم فروردین ماه که کشتارگاهها آغاز به کار میکنند، قیمت مرغ دوباره متعادل خواهد شد.
سامانه ۱۲۴ پاسخگوی شکایات مردم است
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه هیچ کمبود کالایی در بازار وجود ندارد، گفت: توزیع کالابرگ هم در حال انجام است و مشکلی در روند آن گزارش نشده است. همچنین، میادین میوه و ترهبار در ۳ روز ابتدای عید نیمه فعالاند و فقط غرفههای میوه و فرنگی باز است؛ ولی از روز ۳ تا ۱۳ فروردین ماه از ۸ صبح تا ۱۳ ظهر کلیه غرف آنها باز خواهد بود.
فراهانی در مورد راههای ثبت شکایت مردم، گفت: هموطنان عزیز اگر تخلف گرانفروشی و حتی کمبود کالا را در سطح مراکز عرضه کالا مشاهده کردند، میتوانند آن را از طریق وبسایت ۱۲۴ یا شماره تلفن ۱۲۴ منعکس کنند تا بازرسان ما بتوانند آن را در اسرع وقت پیگیری کنند.
وی افزود: بیشترین میزان شکایات گرانفروشی بوده و در حوزه نان نیز کمفروشی گزارش شده است.
تشدید نظارت بر اقامتگاههای گردشگری
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به کاهش احتکار کالا گفت: طبق اعلام سازمان تعزیرات حکومتی، «هر کس کالایی را احتکار کند اخلال در نظام اقتصادی است»؛ بنابراین طبق این ابلاغیه، احتکار کاهش یافته و کالا به وفور موجود است. اگر تخلفی شود مربوط به گرانی نیست، بلکه بیشتر به گرانفروشی برخی واحدهای صنفی برمیگردد از این تعطیلی میادین میوه و ترهبار یا کشتارگاهها و عدم توزیع گوشت، سوءاستفاده میکنند. در صورت بروز این مشکل، بازرسین ما با واحدهای مربوطه برخورد کرده و آنها را جریمه میکنند.
فراهانی افزود: تدابیر ویژهای هم در بحث خدمات از لحاظ تعرفههای خدمات و هم در بحث حمل نقل و هزینههای اقامتگاههای گردشگری و مسافرخانهها دیده شده و دستورالعمل و ابلاغیههای لازم برای استانهای مسافرپذیر مانند شهرهای شمالی، مشهد، اصفهان و... رفته و نظارت بر آنها تشدید شده است.