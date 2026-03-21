جلسه بررسی وضعیت بارش‌ها، سیلاب‌ احتمالی و مدیریت مخازن سدهای حوضه‌های آبریز برگزار شد

در نشست بررسی آخرین وضعیت بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب، کارشناسان با اشاره به تداوم سامانه‌های بارشی و ضرورت مدیریت دقیق مخازن سدها در حوضه‌های آبریز، بر آمادگی کامل دستگاه‌های مسئول برای کاهش خطرات و حفاظت از زیرساخت‌ها تأکید کردند.

به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب، در جلسه‌ای به ریاست فراز رابعی رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ، و با حضور کارشناسان حوضه‌های آبریز فلات مرکزی و شرقی، دریاچه ارومیه، زهره، جراحی و مرزی جنوب، اترک و حوضه‌های شمالی، ارس، فلات مرکزی و شرقی و دفتر اطلاعات و داده‌های آب، آخرین شرایط بارندگی‌ها و احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه بر اهمیت دسترسی سریع و دقیق به آمار و اطلاعات در شرایط خاص سیلاب تأکید شد و کارشناسان بر ضرورت هماهنگی و آمادگی بیشتر برای مدیریت شرایط احتمالی تأکید کردند. همچنین بر لزوم فعال بودن سازوکارهای اطلاع‌رسانی و تقویت فرماندهی و مدیریت بحران در زمان وقوع سیلاب تأکید شد.

رابعی در پایان این جلسه با اشاره به ضرورت هماهنگی‌های استانی، بر برقراری تماس و تعامل با مدیران استان‌های هرمزگان، ایلام و کردستان تأکید کرد.

وی همچنین اظهار داشت که سدهای چراغ‌ویس، میناب، ایلام و دویرج با توجه به شرایط پیش‌رو نیازمند مدیریت دقیق‌تر و افزایش ظرفیت تحمل مخزن هستند تا امکان مدیریت بهتر سیلاب‌های احتمالی فراهم شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
