به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب، در جلسه‌ای به ریاست فراز رابعی رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ، و با حضور کارشناسان حوضه‌های آبریز فلات مرکزی و شرقی، دریاچه ارومیه، زهره، جراحی و مرزی جنوب، اترک و حوضه‌های شمالی، ارس، فلات مرکزی و شرقی و دفتر اطلاعات و داده‌های آب، آخرین شرایط بارندگی‌ها و احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه بر اهمیت دسترسی سریع و دقیق به آمار و اطلاعات در شرایط خاص سیلاب تأکید شد و کارشناسان بر ضرورت هماهنگی و آمادگی بیشتر برای مدیریت شرایط احتمالی تأکید کردند. همچنین بر لزوم فعال بودن سازوکارهای اطلاع‌رسانی و تقویت فرماندهی و مدیریت بحران در زمان وقوع سیلاب تأکید شد.

رابعی در پایان این جلسه با اشاره به ضرورت هماهنگی‌های استانی، بر برقراری تماس و تعامل با مدیران استان‌های هرمزگان، ایلام و کردستان تأکید کرد.

وی همچنین اظهار داشت که سدهای چراغ‌ویس، میناب، ایلام و دویرج با توجه به شرایط پیش‌رو نیازمند مدیریت دقیق‌تر و افزایش ظرفیت تحمل مخزن هستند تا امکان مدیریت بهتر سیلاب‌های احتمالی فراهم شود.

انتهای پیام/