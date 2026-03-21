جلسه بررسی وضعیت بارشها، سیلاب احتمالی و مدیریت مخازن سدهای حوضههای آبریز برگزار شد
در نشست بررسی آخرین وضعیت بارشها و احتمال وقوع سیلاب، کارشناسان با اشاره به تداوم سامانههای بارشی و ضرورت مدیریت دقیق مخازن سدها در حوضههای آبریز، بر آمادگی کامل دستگاههای مسئول برای کاهش خطرات و حفاظت از زیرساختها تأکید کردند.
به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب، در جلسهای به ریاست فراز رابعی رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ، و با حضور کارشناسان حوضههای آبریز فلات مرکزی و شرقی، دریاچه ارومیه، زهره، جراحی و مرزی جنوب، اترک و حوضههای شمالی، ارس، فلات مرکزی و شرقی و دفتر اطلاعات و دادههای آب، آخرین شرایط بارندگیها و احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه بر اهمیت دسترسی سریع و دقیق به آمار و اطلاعات در شرایط خاص سیلاب تأکید شد و کارشناسان بر ضرورت هماهنگی و آمادگی بیشتر برای مدیریت شرایط احتمالی تأکید کردند. همچنین بر لزوم فعال بودن سازوکارهای اطلاعرسانی و تقویت فرماندهی و مدیریت بحران در زمان وقوع سیلاب تأکید شد.
رابعی در پایان این جلسه با اشاره به ضرورت هماهنگیهای استانی، بر برقراری تماس و تعامل با مدیران استانهای هرمزگان، ایلام و کردستان تأکید کرد.
وی همچنین اظهار داشت که سدهای چراغویس، میناب، ایلام و دویرج با توجه به شرایط پیشرو نیازمند مدیریت دقیقتر و افزایش ظرفیت تحمل مخزن هستند تا امکان مدیریت بهتر سیلابهای احتمالی فراهم شود.