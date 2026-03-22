برنامه مفصل بورس برای دوران جنگ و پساجنگ

به گزارش ایلنا، حجت‌اله صیدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در در پیام تبریک سال جدید اظهار کرد: هر چند بازار سرمایه محل خرید و فروش است و همیشه یک طرف سود بیش‌تری کسب می‌کند ولی در کل میانگین بازده نسبت به نرخ بازده بدون ریسک بالاتر بود. این موضوع نشان می‌دهد بازار سرمایه ایران از استحکام بالایی برخوردار است.

بر اساس اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، وی افزود: سازمان بورس تلاش می‌کند استحکام بازار سرمایه به کارایی بالاتر، شفافیت افزون‌تر و نقدشوندگی بیش‌تر منجر شود.

صیدی گفت: همان‌طور که در دوره جنگ ۱۲ روزه گفته شد و مشاهده کردید، بازارهای سرمایه در مواقع بحران پنج مرحله را تا رسیدن به دوره رونق پشت‌سر می‌گذارند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مرحله نخست، پس از وقوع بحران‌ها، حفاظت از دارایی‌ها در اولویت قرار می‌گیرد و ناگزیر، محدودیت‌هایی در بازار اعمال می‌شود.

به گفته وی، در مرحله بعد، نقدشوندگی اهمیت پیدا می‌کند. بر این اساس گشایش معاملات صندوق‌ها در هفته‌های اخیر پیگیری شد.

صیدی، در مرحله سوم می‌بایست به سمت ایجاد تعادل حرکت کنیم. پس از آن نهاد ناظر و ارکان بازار سرمایه تلاش خواهند کرد تعادل در بازار تثبیت شود تا مرحله پنجم یعنی مرحله رونق آغاز شود.

وی افزود: از آن‌جا که برای آغاز به‌کار بازار سهام با ابهاماتی مواجه هستیم، معاملات سهام از نهم اسفند ۱۴۰۴ به این‌سو متوقف شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است پس از تعطیلات نوروز بازار بتواند به‌تدریج به سمت بازگشایی بیش‌تر حرکت کند.

وی همچنین گفت: امیدوارم فعالان بازار سرمایه در کنار خانواده‌های خود در سال ۱۴۰۵ روزهای به مراتب بهتری را پشت‌سر بگذارند.

صیدی اظهار کرد: همکاران بنده در سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار ارکان بازار سرمایه برنامه مفصلی را برای دوران جنگ و پساجنگ طراحی کرده‌اند که هدف این برنامه آن است که بازار سرمایه از آرامش و تعادل کامل برخوردار شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نگران نیستیم و امیدواریم بتوانیم با تمام توان در سال ۱۴۰۵ بازار به مراتب بهتری را برای کشور عزیزمان و مردم پر تلاش ایران رقم بزنیم و شاهد اقتصادی بالنده‌تر باشیم.

انتهای پیام/