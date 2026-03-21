مرتضی بهروزی فر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اقدامات اخیر امریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به زیرساخت های ایران و احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن ملی شدن صنعت نفت ایران اظهار داشت: برای ملی شدن صنعت نفت ایران خون های زیادی ریخته شد و شکی نیست که یک ملت بدنبال این اتفاق بوده است، این اتفاقی است که باید می افتاد و مردم نفت ایران را در راستای منافع ملی ایران از چنگ انگلیسی‌ها خارج کردند.

وی با بیان اینکه اکنون امریکا نیز بدنبال نفت ایران است، گفت: دور از ذهن نیست که امریکا برنامه تسلط بر منابع نفت ایران را نیز در دستور کار دارد چراکه هر کشوری بدنبال منافع ملی خود است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی گفت: الزاما اینگونه نیست که امریکا بخواهد بر منابع نفت ایران تملک داشته باشد اما قطعا بدنبال سیاست گذاری در حوزه نفت ایران است و طرف های سرمایه گذاری روی صنعت نفت و هدایت نفت ایران را مانند ونزوئلا خود تعیین کند.

وی ادامه داد: طی دو دهه گذشته تحریم های امریکا جلوی توسعه صنعت نفت ایران را گرفته، ما باتوجه به ذخایری که داریم باید جایگاه بالاتری در حوزه انرژی منطقه و دنیا می‌داشتیم اما به خاطر تحریم‌ها و تحمیل سیاست‌های امریکا، نتوانستیم جایگاه خود را پیدا کنیم و نتوانستیم نفت را به مناطقی که تمایل داشته ایم صادر کنیم.

بهروزی فر بیان کرد: اگر ما می توانستیم حداکثر توان تولید خود را داشته باشیم و به تمام دنیا و مخصوصا کشورهای اروپایی نفت صادر کنیم اکنون امریکا براحتی نمی توانست صنعت نفت و جزیره خارک ما را تهدید و یا مورد حمله قرار دهد و حتی جنگی علیه ما راه بیندازد.

وی افزود: زمانی که کشور از نظر اقتصادی و انرژی ضعیف شد راه برای حمله و تحت تاثیر قرار دادن نفت ما باز شد.

این کارشناس انرژی ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر از این روزها عبور کنیم و مشکلات حل شود و علاوه بر اینکه تحت تسلط بیگانه قرار نمی‌گیریم با کشورهای مختلف دنیا ارتباط داشته باشیم و توانایی بالقوه صنعت نفت کشور را بالفعل کنیم.

