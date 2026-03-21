در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
فعالیت ۵۰ درصدی فروشگاههای زنجیرهای از ۲ فروردین/ قیمت کالاها از ابتدای جنگ تغییری نداشت
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای اعلام کرد: فروشگاههای زنجیرهای از روز ۲ فروردین به صورت ۵۰ درصدی و از روز ۳ فروردین به صورت صددرصدی در سال جدید آغاز به فعالیت میکنند.
محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در گفتوگو با ایلنا ضمن عرض تبریک به هموطنان به مناسبت عید سعید فطر و عید نوروز، اعلام کرد: فروشگاههای زنجیرهای تنها در روز اول فروردین ماه تعطیلاند و از روز دوم عید نوروز به صورت ۵۰ درصدی فعال خواهند بود. همچنین، تمام فروشگاههای زنجیرهای از روز ۳ فروردین ماه آغاز به کار میکنند.
ذخیره کالا در فروشگاههای زنجیرهای تا پایان فرورین ماه
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا تمهیداتی برای تامین و حمل و نقل کالا در روزهای عید برای فروشگاهها انجام شده است؟» گفت: فروشگاههای زنجیرهای همانند روزهای جنگ، در طول روزهای عید نیز با هیچ کمبودی روبهرو نیستند و کالا به وفور موجود است.
خراسانی افزود: موجودی کالا در فروشگاههای زنجیرهای تا زمان بازگشایی شرکتهای تولیدی و توزیعی و پخش کالا پیشبینی شده است. این در حالی است که شرکتهای تولیدی و پخش کالا معمولا از روز ۸ یا ۱۵ فروردین ماه هر سال آغاز به کار میکنند. هرچند ذخیره و تامین کالا تا پایان فروردین ماه در فروشگاههای زنجیرهای انجام شده است.
شارژ بیشتر کالا در شهرهای مسافرپذیر
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای با اشاره به اینکه این تهمیدات برای فروشگاههای زنجیرهای در سراسر کشور دیده شده است، گفت: همچنین برای فروشگاههای زنجیرهای شهرهای مسافرپذیر پیشبینی شده که کالاها شارژ بیشتری شود و در ایام تعطیلات انبارها همزمان با فروشگاهها، باز میشود تا موجودی کالا در فروشگاهها شارژ شده و کمبودی در کالای مورد نیاز مردم نباشد.
به گفته خراسانی، اگر موجودی کالایی در فروشگاهی به ما اعلام شود، سریعا با سایر فروشگاهها یا انبارهای مرکزی یا انبارهایی که نزدیک آن شهر است، هماهنگ شده و کالای مربوطه برای آن فروشگاه ارسال میشود.
قیمت تخم مرغ کاهش یافت
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در مورد قیمت کالاهای عرضهشده در فروشگاهها نیز گفت: طبق ابلاغ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به فروشگاههای زنجیرهای، قیمت کالاها نباید از نیمه اسفندماه ۱۴۰۴ تغییری داشته باشد.
خراسانی با تاکید بر عدم تغییر قیمت کالاها در طول دوره جنگ، گفت: قیمت کالاهای تازهخوری همانند مرغ و تخم مرغ، روزانه است؛ ولی بقیه کالاها تغییر قیمتی ندارد. هرچند قیمت تخم مرغ ارزانتر هم شده است.
توزیع مرغ گرم در فروشگاهها از ۴ فروردین
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای در مورد شارژ محصولات تازهخوری همانند گوشت مرغ که به صورت روزانه در فروشگاهها توزیع میشود، گفت: واحدهای بستهبندی و کشتارگاهها از روز ۴ یا ۵ فروردین ماه شروع به کار میکنند؛ بنابراین از همان روز، توزیع مرغ و گوشت قرمز گرم در فروشگاههای زنجیرهای آغاز میشود.
خراسانی خاطرنشان کرد: پیشبینی شده تا زمان بازگشایی کشتارگاهها و واحدهای بستهبندی، مرغ و گوشت منجمد در فروشگاههای زنجیرهای عرضه شود.