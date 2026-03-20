به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از همان ابتدای شروع جنگ تحمیلی همه فعالان در مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی و همینطور تیم اقتصادی دولت نهایت تلاش و قوای خود را در تمام زیرمجموعه‌ها گذاشتیم تا خدمت رسانی به مردم به صورت مستمر ادامه پیدا کند و به هیچ عنوان خللی نباشد و هر جا هم موانعی وجود دارد به سرعت بتوانیم برطرف کنیم.

وی افزود: به رغم حملات شدیدی که از طرف دشمنان به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد شده، همکاران در وزارتخانه‌های مختلف کشور و به ویژه وزارت وزارتخانه‌های اقتصادی تلاش کردند بی وقفه خدمات را ارائه کنند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: به طور مشخص در بخش گمرک بحث ترخیص و صادرات کالا‌ها را با سرعت به مراتب بالاتر از گذشته در دستور کار قرار دادیم و به لطف خدا در طی ۱۸ روز جنگ گذشته نسبت به مشابه ایام قبل جنگ تقریبا افزایشی حدود ۸۰ درصدی در این بخش داشته‌ایم. همچنین بیش از ۹۰ هزار تن کالا در روز خروجی در خصوص کالا‌های اساسی داشته‌ایم.

وی افزود: درباره کل کالا‌ها بیش از پنج هزار کامیون ثبت شد که به عنوان رکورد استثنائی در طی این ماه‌ها و سال‌های اخیر است.

همچنین در حوزه مجموعه امور مالیاتی بنابر دستوراتی که به سازمان امور مالیاتی داده شد نهایت همکاری را با فعالان اقتصادی و همینطور اصناف و بازاریان انجام شده است.