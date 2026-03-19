بازدید مدیران ارشد بیمه معلم از کیفیت عملکرد شعب استان آذربایجان غربی

در راستای ارزیابی وضعیت خدمت‌رسانی به بیمه‌گزاران در شرایط ویژه کنونی کشور، میرسیاوش اسبقی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری بیمه معلم، ۲۴ اسفند ماه سال جاری با حضور در شعبه خوی در استان آذربایجان غربی، بر ضرورت تسریع و بهبود کیفیت خدمات در این منطقه تاکید کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه معلم، بازدید معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری این شرکت، از شعبه خوی با هدف بررسی و ارزیابی فرآیندهای ارائه خدمات به بیمه‌گزاران صورت گرفت. 
در این بازدید، بر اهمیت ویژه شعبه به عنوان یکی از مراکز ارائه خدمات بیمه‌ای در شرایط جنگی کشور درگیر با حمله ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل است، تاکید شد.

تمرکز اصلی بر ارتقای سطح رضایت بیمه‌گزاران و تسهیل فرآیندهای اداری و اجرایی بود.
در این راستا، راهکارهایی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش دقت در ارزیابی خسارات و بهبود ارتباط با مشتریان در شرایط اضطراری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری بیمه معلم، ضمن تقدیر از تلاش‌های کارکنان شعبه خوی در ارائه خدمات مستمر، بر لزوم آمادگی کامل واحدهای صف و ستاد برای مواجهه با هرگونه شرایط پیش‌بینی نشده تاکید کرد. 
این بازدید، گامی در جهت اطمینان از پایداری شبکه خدمات بیمه معلم و حمایت از اقشار مختلف جامعه در دوران چالش‌برانگیز کنونی تلقی می‌شود.

 

اخبار مرتبط
