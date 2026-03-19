به گزارش ایلنا، محمدرضا طلایی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از ذخیره‌سازی سه برابری میوه‌های شب عید خبر داد و اعلام کرد که این ذخایر شامل سیب، پرتقال، سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی می‌شود.

طلایی با بیان اینکه میزان ذخیره‌سازی امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است، گفت: با توجه به حجم ذخیره‌سازی انجام شده، تا پایان فروردین ماه، میوه با قیمت مصوب تنظیم بازاری در تمامی غرفه سطح کشور عرضه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی تأکید کرد: تمام همکاران ما در سازمان مرکزی تعاون روستایی در این مدت پای کار بوده‌اند تا میوه‌های با کیفیت و درجه یک تهیه و برای عرضه در تمامی استان‌ها و شهرستان‌های کشور ذخیره سازی و توزیع شود.

طلایی در خصوص قیمت‌ها اعلام کرد: قیمت گذاری میوه شب عید در اختیار کارگروه های استانی بوده و سازمان نقشی در قیمت گذاری نداشته است ولی با این وجود حداکثر قیمت این کالا ها طوری تعریف شده است که حداقل بیست درصد با قیمت خرده فروشی بازار اختلاف دارد و کمتر است. الان میانگین قیمت سیب ما حدود ۱۱۰ هزار تومان و پرتقال ما چیزی حدود بین ۶۰ تا ۶۲ هزار تومان است که این قیمت‌ها در بازار مناسب به نظر می‌رسند.

وی در ادامه افزود: البته در برخی استان‌ها به دلیل تفاوت کیفیت، هزینه حمل‌ونقل یا هزینه‌های جانبی، قیمت‌ها ممکن است بین ۱۰ تا حداکثر ۱۵ هزار تومان متغیر باشد.

وی همچنین اظهار داشت: یک ذخیره سازی متمرکز و ملی به غیر از ذخیره سازی استان ها برای کل کشور در نظر گرفته شده است که به فراخور نیاز هر استان، با اولویت شهر تهران و سایر استان‌های نیازمند، در صورت نیاز مازاد بر ذخایر استانی، از آنجا تأمین و ارسال صورت می‌گیرد.

