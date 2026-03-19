خبر انتصاب حسین دهقان به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی کذب است
طی ساعات گذشته برخی رسانهها با انتشار اخباری مخدوش مدعی انتصاب حسین دهقان به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی شدهاند که این اخبار صحت نداشته و تکذیب میشود.
این گزارش حاکی است؛ دهقان با توجه به ماموریتی که رهبر شهید انقلاب اسلامی به وی محول کرده بودند در ایام اخیر و در روزهای جنگ با تمرکز بر فعالیتهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تمام تلاش خود را همچون گذشته برای نقش اثرگذار در این نهاد به کار گرفته است.
انتظار میرود رسانهها از انتشار اخبار غیرمعتبر خودداری کرده و در شرایط جنگی به شایعات دامن نزنند.