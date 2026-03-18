افزایش ارزش پرتفوی فارس در پایان اسفند ماه

به گزارش ایلنا؛ هلدینگ خلیج فارس در گزارش صورت وضعیت پرتفوی خود اعلام کرد؛ بهای سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی در اسفند ماه به 138 هزار و 284 میلیارد ریال رسیده است، این در حالی است که این رقم در سال گذشته 131 هزار و 62 میلیارد ریال اعلام شده بود.

سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس در سهام سایر شرکتها نیز به 500 هزار و 742 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم 286 هزار و 839 سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1404 رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

مجموع درآمدهای عملیاتی امسال هلدینگ خلیج فارس به 92 هزار و 769 میلیارد ریال رسید که آن سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

در اسفند ماه نیز درآمد عملیاتی 885 میلیان ریالی در بخش سایر درآمدها ثبت شده است.

