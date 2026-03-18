خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ارزش پرتفوی فارس در پایان اسفند ماه

کد خبر : 1763243
لینک کوتاه کپی شد.

در پایان اسفند ماه 1404 ارزش پرتفوی فارس رشد کرد.

به گزارش ایلنا؛ هلدینگ خلیج فارس در گزارش صورت وضعیت پرتفوی خود اعلام کرد؛ بهای سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی در اسفند ماه به 138 هزار و 284 میلیارد ریال رسیده است، این در حالی است که این رقم در سال گذشته 131 هزار و 62 میلیارد ریال اعلام شده بود.

سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس در سهام سایر شرکتها نیز به 500 هزار و 742 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم 286 هزار و 839 سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1404 رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

مجموع درآمدهای عملیاتی امسال  هلدینگ خلیج فارس به 92 هزار و 769 میلیارد ریال رسید که  آن سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

در اسفند ماه نیز درآمد عملیاتی 885 میلیان ریالی در بخش سایر درآمدها ثبت شده است.

 

 

حجم ویدیو: ۱۰.۱۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۰۲ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل