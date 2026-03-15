در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد؛

اعلام علت ریزش صندوق‌های طلا

یک کارشناس بازار سرمایه دلایل ریزش قابل توجه صندوق‌های طلا را اعلام کرد .

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره علت ریزش صندوق‌های طلا اظهار داشت: در ابتدا باید توجه داشت که با شرایط نامشخصی مواجه هستیم و این ریزش به دلیل صف فروش و تقاضای فروش ناشی از همین شرایط نامشخص است.

وی ادامه داد: به طور کلی نقدینگی انعطاف پذیری مالی را افزایش می‌دهد و مولفه مهمی محسوب می‌شود و با این انعطاف پذیری افراد می‌توانند در شرایط متفاوت و پیش بینی نشده، واکنش بهتری انجام دهند. 

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در مجموع می‌توان گفت ریزش صندوق‌های طلا و ایجاد صف فروش امروز سه دلیل عمده داشت که مهمترین آن نیاز به نقدینگی و دلیل دوم نگرانی از امنیت صندوق‌ها بود که از نظر من  به عنوان کارشناس، این نگرانی موضوعیتی ندارد و  دلیل سوم نگرانی از بسته بودن مجدد صندوق ها و عدم دسترسی‌ها است. 

سوری تاکید کرد: البته به یاد داریم که در جنگ ١٢ روزه صندوق‌های درآمد ثابت بله باز شدند و مدیریت خوبی هم انجام است از این رو درباره صندوق‌های درآمد ثابت خیال افراد نسبت به صندوق‌های طلا و سهام راحت‌تر است و در ایام جنگ قبلی هم دسترسی به صندوق‌های درآمد ثابت راحت‌تر بود.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای معاملات کالاهای فیزیکی مانند فیزیک طلا گفت: به هر حال معمولا در شرایط نااطمینانی، دارایی‌های فیزیکی برای سرمایه گذاران نسبت به اوراق سپرده جذاب‌تر هستند.

