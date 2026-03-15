عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «چند درصد واحد‌های تولیدی در حال حاضر در کشور فعال‌اند؟» گفت: تمام واحد‌های تولیدی در حال حاضر در کشور فعال‌اند مگر آن واحد‌هایی که در جنگ آسیب دیده باشند.

واحد‌های تولیدی صنایع غذایی سه شیفته شدند

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی، گفت: برخی واحد‌های تولیدی به‌ویژه در حوزه صنایع غذایی در حال حاضر به صورت سه شیفت کار می‌کنند.

زارعی ادامه داد: اگر واحد‌هایی هم آسیب دیده‌اند یا در معرض آسیب قرار دارند، سعی کردیم میزان تولید آنها را به واحد‌های فعال دیگر شیفت بدهیم تا کمبودی در بازار اتفاق نیفتد.

محدودیت‌های چک برگشتی برای واحد‌های تولیدی برداشته شد

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حمایت از واحد‌های تولیدی در زمان جنگ، گفت: وزارت صمت، یکسری حمایت‌ها را از کل تولید در دستور کار دارد و این حمایت‌ها شامل کارت بازرگانی، چک برگشتی، ارز اعتباری و... است.

زارعی ادامه داد: یکی از این حمایت‌ها مربوط به چک برگشتی است. بدین ترتیب، اگر چک تولیدکنندگان از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی برگشت بخورد، مشمول اعمال محدودیت‌های ماده ۵ و ماده ۲۱ قانون چک نیستند؛ یعنی می‌توانند دسته‌چک، تسهیلات و ضمانتنامه بگیرند و افتتاح حساب کنند و کارت‌های بازرگانی‌شان را تمدید کنند. بنابراین، محدودیت‌های چک برگشتی برای واحد‌هایی که از ۹ اسفندماه چکشان برگشت بخورد، اعمال نمی‌شود.

تسهیل در تمدید کارت‌های بازرگانی صاحبان واحد‌های تولیدی

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دومین حمایت این وزارتخانه از واحد‌های تولیدی، گفت: یکی از شروط تمدید کارت بازرگانی، رفع ۷۰ درصدی تعهد ارزی تولیدکننده است. در حال حاضر، این ۷۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته است و کسانی که تا ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی کنند تا پایان فروردین ماه می‌توانند کارت بازرگانی خود را تمدید کنند.

زارعی افزود: یکی دیگر از مصوبات، مربوط به سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی است که از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش پیدا کرد.

افزایش سقف فردی ذی‌نفع واحد به ۲۵ درصد

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همچنین سقف فردی ذی‌نفع واحد هم از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.

زارعی با اشاره به تسهیل و تسریع در ارز دریافتی واحد‌های تولیدی برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید، گفت: اقدام دیگری که در وزارت صنعت در دست بررسی داریم و در هفته جاری انجام خواهد شد مربوط به اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه است که بر مبنای میانگین سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ واحد‌های تولیدی درصدی برای فصل بهار اختصاص پیدا خواهد کرد که بتوانند برنامه‌ریزی بهتری داشته باشد.

