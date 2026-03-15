ارائه تسهیلات نقدی به تولیدکنندگان دام و طیور خرد از امروز
ارائه تسهیلات نقدی به تولیدکنندگان دام و طیور خرد از امروز آغاز شد.
به گزارش ایلنا، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز ارائه تسهیلات نقدی به تولیدکنندگان دام و طیور خرد از امروز توسط شعب بانک کشاورزی براساس دستورالعمل ابلاغی این وزارتخانه خبر داد و گفت: تاکنون ۱۹ همت برای تامین نهادههای تولیدات دام و طیور در قالب طرح نویپو کارسازی شده است.
اکبر فتحی درباره وضعیت ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان دام و طیور اظهار داشت: برای واحدهای دامداری و مرغداری از ابتدای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی واردات، یک روش تامین مالی در قالب «نویپو» بانک کشاورزی در نظر گرفته شد که تا به امروز نزدیک به ۱۹ همت از آن کارسازی و عملیاتی شده است.
معاون وزیر جهادکشاورزی بر دو روش ارایه تسهیلات به شکل اعتباری نویپو و تسهیلات نقدی به تولیدکنندگان کوچک تاکید کرد و اظهارداشت: مرغداران و دامداران در اقصی نقاط کشور با استفاده از این منابع توانستهاند نهادههای مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده، دامداریها و مرغداریهای کوچک تا ۱۵ هزار قطعه که از روشهای نوین تامین مالی استفاده نمیکنند، میتوانند از تسهیلات نقدی بانک کشاورزی بهرهمند شوند.
فتحی با بیان اینکه اجرای تسهیلات نقدی در قالب افزایش سرمایه پیگیری از امروز اجرایی میشود، افزود: این دستورالعمل نهایی براساس ظرفیت هر استان ارسال میشود تا تولیدکنندگان از منابع مالی لازم برای تداوم تولید خود استفاده کنند.
مهلت ۳ ماهه پرداخت بدهی تسهیلات بانکی
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت، آندسته از کسانی که تسهیلات بانکی داشته و موعد بازپرداخت آنها فرا رسیده است، تا سه ماه فرصت پرداخت بدهی خود را دارند و پس از آن نیز به استانها ابلاغ خواهد شد تا تولیدکنندگان بخش کشاورزی اعم از تولید محصول یا فرآوری، حتی صنایع تبدیلی و تکمیلی، از تسهیلات بانکی اختصاص یافته برای تداوم تولید بهره ببرند.
وی خاطر نشان کرد: اگر امروز در بازار مشکلی از منظر تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی نداریم و همهچیز بهصورت عادی جریان دارد، بخاطر عملکرد مطلوب تولیدکنندگان داخلی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی است و علاوه بر آن تامینکنندگان نهادههای دامی و کالاهای وارداتی عملکرد خوبی را داشتهاند و تسهیلات لازم برای این بخش نیز در نظرگرفته شده است.
فتحی افزود: در حوزه ترخیص کالا از گمرکات نیز تصمیمهای خوبی گرفته شده و روند حملونقل و ترخیص کالا به صورت مطلوب و عادی انجام میشود؛ اینها نشان میدهد همه پای کار هستند و نتیجه آن آرامشی است که در بازار شاهدیم هیچ کمبودی در کالاهای خوراکی و اساسی وجودندارد.
عملیاتی شدن ۱۹ همت تسهیلات اعتباربانکی برای تامین نهادهها
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به آمار تسهیلات اعتبار بانکی نویپو گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، ۳۸ همت تشکیل پرونده شده که تاکنون نزدیک به ۱۹ همت آن عملیاتی و پرداخت شده است.
وی اضافه کرد:دامداران و مرغداران نهادههای مورد نیاز خود را با این روش خریداری کردهاند و باقی تسهیلات نیز طی روزهای آینده پرداخت میشود.
فتحی تصریح کرد: همانطور که اشاره کردم، برای واحدهای کوچک دامداریهای روستایی و مرغداریهای زیر ۱۵ هزار قطعه، پیشبینی تسهیلات نقدی شده است.
به گفته وی، دستورالعمل آن ابلاغ شده و از شنبه بانک کشاورزی پرداخت را آغاز خواهد کرد.