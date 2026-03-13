نحوه فعالیت بانک های کشور در هفته پایانی سال اعلام شد

بنا به نظر استانداری ها و تشخیص مدیران عامل بانک ها، با توجه به مراجعات به شعب و با اولویت قراردادن استان های مسافرپذیر، حداقل ۲۰ و حداکثر ۱۰۰ درصد شعب بانک های هر استان که اسامی آن ها در وبسایت های اطلاع رسانی بانک ها ذکر می گردد به همراه نیروهای مورد نیاز فنی و پشتیبانی ستاد بانک ها، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ دایر می باشند.

خدمات حضوری و غیرحضوری بانک های عضو این شورا در وضعیت پایدار قرار دارد، لیکن از مشتریان گرامی بانک ها انتظار می رود با توجه به شرایط ایجاد شده، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک ها استفاده نمایند.