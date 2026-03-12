جریمه تاخیر در بازپرداخت وامهای بانکی بخشیده میشود
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی از بخشودگی دریافت وجه التزام تاخیر تأدیه دین تسهیلات خرد از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا نهم اردیبهشت سال ۱۴۰۵ از سوی بانکها خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا جمشیدی روز پنجشنبه در خصوص آخرین تصمیم شبکه بانکی برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی در ایام جنگ رمضان اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی کسانی که اقساط یا بدهیهای آنها از ۹ اسفند تا ۹ اردیبهشت ماه سررسید میشود و نتوانند به موقع در سررسید این بدهیها را واریز کنند، شامل بخشودگی در جریمه تاخیر میشوند.
وی با تشریح جزییات این مصوبه افزود: طبق قوانین و در شرایط عادی بازپرداخت نکردن اقساط در سررسید شامل جریمه میشود، این جریمه دو جزء دارد یکی نرخ همان تسهیلات است و دیگری شش درصد جریمه که به این نرخ اضافه میشود؛ بنا به شرایط کنونی کشور و به منظور همراهی با مردم عزیز، بانک مرکزی به بانکها اختیار داده است که بین صفر تا شش درصد این جریمه را ببخشند.
دبیر کل کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری تصریح کرد: این مصوبه شامل بدهیهای خرد است یعنی تسهیلاتی که مانده آنها در زمان سررسید واریز قسط حداکثر هفت میلیارد ریال ( 700 میلیون تومان) باشد.
جمشیدی همچنین اعلام کرد که بانکهای خصوصی علاوه بر این مصوبه، آمادگی دارند برای مانده تسهیلات بالای هفت میلیارد ریال نیز اگر مشتری بدهی را نقدا واریز کند، همین مصوبه را اعمال و تا شش درصد وجه التزام تاخیر تادیه دین را شامل بخشودگی کنند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه یکی از اصلیترین وظایف کانون بانکهای خصوصی هماهنگ کردن و یکسانسازی تصمیمهای کلان در شبکه بانکی خصوصی کشور است، از فعالیت بانکها تا اطلاع ثانوی به صورت کشیک خبر داد.
جمشیدی گفت: تصمیم درباره ساعت کاری بانکها اغلب با هماهنگی بانک مرکزی و یا استانداریها اعمال میشود، در مورد جنگ تحمیلی کنونی نیز با توجه به شرایط پیش آمده بانک مرکزی به بانکها اختیار داده است که از ۲۰ تا ۵۰ درصد شعب و واحدهای ستادی خود به صورت شیفت بهره ببرند.
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با بیان اینکه شعب کشیک هر بانک از طریق وب سایتهای هر بانک و سایر بسترها به مشتریان اطلاعرسانی شده است، تاکید کرد که خدمات الکترونیکی بانکها به صورت ۲۴ ساعته پایدار بوده و به مشتریان ارائه خدمت میکنند.
وی در پایان با اشاره به برطرف شدن اختلال به وجود آمده برای برخی بانکها اظهار کرد: همه بانکها دارای سامانههای جایگزینی هستند که از قبل آماده بوده و به محض بروز اختلال جایگزین سامانه اصلی میشوند.