اعلام قیمت طلا و سکه ٢١ اسفند ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز پنج‌شنبه ٢١ اسفند ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۵ هزار و ١٩٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون و ٧۵٢ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ۶۶٧ هزار تومان رسید .

همچنین سکه جدید ١٨٠ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٣ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ۲۷ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

