اعلام قیمت طلا و سکه ٢١ اسفند ١۴٠۴

امروز پنجشنبه ٢١ اسفند ماه ١۴٠۴ قیمت طلا و سکه اعلام شد.

اعلام قیمت طلا و سکه ٢١ اسفند ١۴٠۴به گزارش ایلنا، امروز پنج‌شنبه ٢١ اسفند ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۵ هزار و ١٩٠ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٧ میلیون  و ٧۵٢ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون  و ۶۶٧ هزار تومان رسید . 

همچنین سکه جدید ١٨٠ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و  هر سکه طرح قدیم ١٧۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٣ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ۲۷ میلیون و ۵٠٠ هزار  تومان معامله شد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
