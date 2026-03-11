نجات صنعت برق عراق از خاموشی سراسری با اتصال به شبکه برق ایران
با وجود فشارهای وارده جنگ تحمیلی رمضان بر ایران، تهدیدات فرامرزی و شرایط غیرعادی در منطقه، صنعت برق ایران با حفظ پایداری شبکه داخلی کشور، زمینهی بازسازی و اتصال مجدد خطوط انتقال برق به کشور عراق را فراهم کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، در روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفندماه سال جاری، شبکه سراسری برق کشور عراق با بحران بیسابقهای روبهرو شده و دچار خاموشی سراسری شد.
این خاموشی گسترده، که به «بلکاوت» تعبیر می شود، بخشهای وسیعی از کشور عراق را در تاریکی فرو برد و فعالیتهای روزمره، اقتصادی و حتی امنیتی را مختل کرد.
در حالیکه این رخداد در بحبوحهی تشدید تنشهای منطقهای و فضای جنگ رخ داد، بازگرداندن سریع شبکه برق کشور عراق به یکی از چالشهای حیاتی مقامات این کشور تبدیل شد که از طریق اتصال به شبکه برق ایران، در اوج شرایط جنگ منطقه، میسر شد.
با وجود فشارهای وارده جنگ تحمیلی رمضان بر ایران، تهدیدات فرامرزی و شرایط غیرعادی در منطقه، صنعت برق ایران با حفظ پایداری شبکه داخلی کشور، زمینهی بازسازی و اتصال مجدد خطوط انتقال برق به کشور عراق را فراهم کرد.
تلاش متخصصان صنعت برق ایران در شرایط جنگی، سبب شد انتقال برق میان دو کشور در روز پنجشنبه، ۱۴ اسفندماه، با موفقیت دوباره برقرار شود و جریان برق به خطوط اصلی شبکه عراق بازگردد.