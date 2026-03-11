ازسوی وزیر جهاد کشاورزی انجام شد؛
هشدار به فائو درباره تامین امنیت غذایی منطقه با ادامه جنگ
وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به کودونگیو، مدیر کل سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل( فائو) ضمن محکومسازی حمله متجاوزانه صهیونی-آمریکایی نسبت به آسیبپذیری امنیت غذایی منطقه در پی جنگافروزیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است:
جناب آقای کودونگیومدیرکل محترم سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو)
نیروهای نظامی ایالات متحدی آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل از یک هفته پیش (شنبه ۲۸ فوریه) با زیرپاگذاشتن و نقض همه قوانین و معاهدات بینالمللی به کشور ما حمله کردند.
متجاوزان آمریکایی و اسراییلی با به شهادت رساندن مرجع عالیقدر و رهبر معظم، فرماندهان نظامی و همچنین بیش از ۱۶۵ دانشآموز کودک در یک مدرسه ابتدایی و همچنین بمباران و موشکباران بیمارستانها، مدارس و اماکن عمومی و مسکونی و کشتن مردم بیگناه و غیرنظامیان در ۱۰ روز گذشته، نشان دادند به هیچ هنجار بینالملی، قاعده اخلاقی و انسانی پایبند نیستند.
متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی با گسترش دامنه جنگ به پهنه سرزمینی ایران و حمله به زیرساختهای راهبردی در تلاش هستند روند تولید و تامین و شبکه توزیع محصولات کشاورزی و دامداری کشور ما را مختل کنند، شبکهای که امنیت غذایی حدود ۹۰ میلیون مردم ایران و بخشی از نیاز حدود ۳۰۰ میلیون از شهروندان کشورهای منطقه غرب آسیا، اوراسیا را که شرکای اقتصادی و تجاری ایران هستند، تأمین میکند.
اکنون حمله و تخریب محورهای مواصلاتی جادهای و حملونقل هوایی و دریایی به صورت مستقیم معاهدات بینالمللی مبنی بر "ممنوعیت تحریم و تهدید غذایی" را هدف گرفته و معیشت مردم، تغذیه، بهداشت و سلامت خانوادهها را با خطر مواجه کرده است، رفتاری که در سه سال گذشته رژیم اشغالگر اسرائیل با جنگ و تجاوز وحشیانه در منطقه غزه، اقدام به نسلکشی و جنایت علیه بشریت کرد و متاسفاته سکوت سازمانهای بینالمللی منجر به شگفتی، اعتراض وجدانهای بیدار و آزادیخواهان جهان شد.
در حال حاضر هم سکوت، تبعیض و رفتار دوگانه سازمانها و مجامع بینالمللی در مقابل تجاوز آشکار و قانونشکنیهای متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی به جمهوری اسلامی ایران نیز جای تاسف دارد و انتطار میرود سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) با موضعگیری شفاف ضمن محکومیت تجاوز به ایران از مسیرهای قانونی و رسمی هشدارهای لازم را به بانیان این جنگافروزی نسبت به عواقب خطرناک آن اعلام کنند.
در این شرایط حساس که آتش جنگ کل منطقه غرب اسیا و حوزه خلیج فارس را در برگرفته، لازم است سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد به صورت فعال نقش اثربخشتری برای توقف جنگ و کاهش آثار منفی آن بر تولید و توزیع محصولات کشاورزی، کسبوکارها، صنایع غذایی، تجارت و اقتصاد کشاورزی در محافل و مجامع منطقه ای و جهانی ایفا کند.
در پایان امیدوارم سایه شوم جنگ و تجاوز در هیچ جای جهان گسترده نشود و جنگطلبان و جنگافروزان و اشغالگران سلاحهای خود را کنار بگذارند و به کنوانسیونها، معاهدات، قواعد بینالمللی، به استقلال، حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها خارح از قطببندیهای نخنمای خود احترام بگذارند.
با آرزوی صلح و سلامتی و امنیت برای همه مردم جهان