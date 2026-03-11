نفت برنت در ۲ ماه آینده بالای ۹۵ دلار معامله میشود
اداره اطلاعات انرژی آمریکا بر این باور است که قیمت نفت خام برنت در دو ماه آینده به دلیل تنشهای خاورمیانه بالای ۹۵ دلار خواهد بود.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، اداره اطلاعات انرژی روز سهشنبه (۱۹ اسفند) در تازهترین گزارش ماهانه چشمانداز کوتاهمدت انرژی خود اعلام کرد: برآوردها حکایت از آن دارد که قیمت نفت برنت طی دو ماه آینده بهدلیل اختلال در عرضه نفت در پی تنشهای خاورمیانه، بالای ۹۵ دلار برای هر بشکه معامله شود و سپس تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی به حدود ۷۰ دلار میرسد.
بر اساس ارزیابی این نهاد زیرمجموعه وزارت انرژی آمریکا، گذر محمولههای نفتی از گذرگاه راهبردی تنگه هرمز، محل عبور روزانه یکپنجم نفت جهان، تا حد زیادی مسدود شده است. این موضوع کاهش بیشتر تولید نفت کشورهای خاورمیانه را در هفتههای آینده به دنبال خواهد داشت.
منابع روز دوشنبه (۱۸ اسفند) اعلام کردند: عربستان سعودی کاهش تولید نفت را آغاز کرده و به دیگر تولیدکنندگان خلیج فارس از جمله عراق و کویت در این کاهشها پیوسته است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که توقفهای تولید بهتدریج با ازسرگیری ترانزیت کاهش مییابد و به محض برقراری دوباره جریان نفت از تنگه هرمز، عرضه جهانی همچنان از تقاضا پیشی خواهد گرفت.
طبق دادههای گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، قیمت نفت خام برنت در معاملات آتی این ماه تاکنون حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی برای قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ را طی دوره مورد بررسی نسبت به ماه پیش از آن با ۳۷ درصد افزایش به ۷۹ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۶ رساند.
براساس گزارش بازوی آماری وزارت انرژی آمریکا، قیمت نفت خام شاخص برنت در سه ماهه سوم امسال به زیر ۸۰ دلار برای هر بشکه خواهد رسید.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی میکند: قیمت خردهفروشی بنزین در آمریکا حدود ۳ دلار و ۳۴ سنت برای هر گالن باشد که نسبت به برآورد پیشین ۱۴.۷ درصد افزاش نشان میدهد، در حالی که این نهاد پیشبینی برای قیمت گازوئیل را به ۴ دلار و ۱۲ سنت به ازای هر گالن رساند که حدود ۲۰.۱ درصد بیشتر از برآورد پیشین است.
بر اساس اعلام این اداره، اگرچه پیشبینی میشود بخش عمده افزایش قیمت بنزین طی هفتههای آینده به قیمت خردهفروشی منتقل شود، اما انتظار میرود عادیسازی حاشیه سود پالایش و خردهفروشی کندتر اتفاق بیفتد. اثر خالص این روند، فشار روبهبالای مداوم در سهماهه دوم سال خواهد بود که از افزایش اولیه عقبتر میماند.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی کرد که قیمتهای بالاتر نفت، تولید این کشور را افزایش میدهد. بر این اساس، انتظار میرود تولید روزانه نفت آمریکا امسال به طور میانگین به ۱۳ میلیون و ۶۱۰ هزار بشکه برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۱۳ میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
این رقم با برآوردهای پیشین اداره اطلاعات انرژی آمریکا قابل مقایسه است که تولید را برای سال ۲۰۲۶ میلادی ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز و برای سال ۲۰۲۷ میلادی ۱۳ میلیون و ۳۲۰ هزار بشکه در روز پیشبینی کرده بود.
قیمت نفت خام شاخص دبلیوتیآی آمریکا تاکنون در ماه مارس حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.