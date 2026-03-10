قیمت نفت ایران از ۱۰۰ دلار عبور کرد

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی اویل‌پرایس، دیروز (دوشنبه، ۱۸ اسفند) قیمت هر بشکه نفت سنگین با ۱۶ درصد افزایش روزانه به بیش از ۹۹ دلار رسید.

همچنین در این روز، قیمت هر بشکه نفت سبک و فروزان ایران نیز به ترتیب به ۱۰۱ و ۹۹ رسید.

کاهش مقطعی قیمت نفت با وعده و وعید ترامپ

پس از سقف‌شکنی قیمت انواع نفت خام در معاملات بازار جهانی در آغاز معاملات این هفته، اکنون قیمت‌ها کمی کاهش یافته اما هنوز به سطوح پیش از آغاز جنگ بازنگشته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شرایطی که فشارهای فزاینده‌ای بر بازارهای جهانی انرژی تأثیر گذاشته و نگرانی‌هایی را در مورد بحران تورم ایجاد کرده است، اعلام کرد که جنگ با ایران به‌زودی پایان خواهد یافت.

بهای نفت برنت که شاخص قیمت بازار جهانی است، پس از عبور از مرز ۱۰۰ دلار و حفظ این سطح در بیشتر طول معاملات دوشنبه، در معاملات امروز در حدود ۹۳ دلار در هر بشکه در نوسان بود.

کارشناسان و معامله‌گران بر این عقیده هستند در صورت بروز تنش و درگیری در تنگه هرمز، قیمت نفت بار دیگر افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده نقش حیاتی این گذرگاه در تأمین انرژی جهان است.

