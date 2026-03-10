رد شایعۀ آلودگی آب تهران پس از انفجار مخازن نفتی
به گزارش ایلنا، سخنگوی آبفای استان تهران گفت: تأسیسات و مخازن آب بهصورت کامل پوشیده و ایمن هستند و نتایج آزمایشهای انجامشده در خروجی تصفیهخانهها نشان میدهد هیچگونه آلودگی یا آلایندگی به آب شرب پایتخت اضافه نشده و کیفیت آب در شرایط مطلوب قرار دارد.
وی افزود: در پی حمله هوایی به مخازن نفتی تهران در ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ و انتشار دود گسترده در آسمان پایتخت، نگرانیهایی درباره احتمال آلودگی آب شرب تهران در میان شهروندان مطرح شده بود.