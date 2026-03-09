به گزارش ایلنا، متن پیام رییس و هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این شرح است:

باسمه تعالی

ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) و قدردانی از شورای موقت رهبری که در شرایط کنونی با تدبیر و شجاعت در راستای حفظ انسجام و اتحاد مقدس عمل نمودند، یقین داریم انتخاب شایسته حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله) از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، رویدادی مهم در تداوم مسیر عزت، استقلال و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تبریک این انتخاب به ملت شریف ایران، خانواده‌های معظم شهدا، علما و نخبگان کشور، از درگاه خداوند متعال برای معظم ‌له توفیق روزافزون در هدایت حکیمانه کشور، پاسداری از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و تقویت وحدت و همبستگی ملی مسئلت دارد.

جامعه بزرگ فعالان اقتصادی کشور امیدوار است در پرتو رهبری مدبرانه ایشان، مسیر توسعه پایدار، شکوفایی اقتصادی، تقویت تولید ملی و گسترش تعاملات اقتصادی کشور بیش از پیش هموار گردد و ایران اسلامی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به قله‌های پیشرفت و اقتدار دست یابد.

همراهی و همدلی همه ارکان نظام و آحاد ملت، سرمایه‌ای ارزشمند برای تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و آینده‌ای روشن برای ایران عزیز خواهد بود. امید است با اتکال به الطاف الهی و همبستگی ملت بزرگ ایران، بتوانیم تعهد و رسالت‌های ملی خود را در مقابل ملت شریف و نجیب ایران اسلامی به انجام برسانیم.

رئیس و هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

