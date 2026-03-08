به گزارش ایلنا، جزقاسمی گفت: همکاران ما در جای‌جای استان تهران چه به‌صورت حضوری و چه غیرحضوری (از طریق سامانه ۱۲۲) پاسخگوی نیازهای مشترکین در حوزه آب، فاضلاب و کنترل کیفی هستند.

وی با تأکید بر شکنندگی منابع آبی استان خاطرنشان کرد: وضعیت بارندگی مناسب نبوده و نسبت به بلندمدت بیش از ۵۸ درصد کاهش بارندگی داریم. منابع آبی ما همچنان شکننده است و این نیازمند همکاری مردم در مدیریت مصرف است. جا دارد از همکاری مردم در سال جاری تشکر کنم که با کمک آن‌ها می‌توانیم نگرانی برای تامین آب در سال آینده نداشته باشیم.

وی مدیریت مصرف را یکی از راهکارهای مهم دانست و افزود: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۲ برای نصب ادوات کاهنده مصرف اقدام کنند. همچنین در ایام پایانی سال که مصارف خاصی داریم، تقاضا داریم مدیریت مصرف را جدی بگیرند تا خدمات به‌صورت مستمر ارائه شود.

مدیرعامل آبفای استان تهران به شهروندانی که در ایام تعطیلات منزل خود را ترک می‌کنند، توصیه کرد: حتما شیرهای ورودی آب منزل را ببندند تا در اثر حوادث ناشی از بمباران‌ها، مشکلی برای داخل منازل ایجاد نشود و همکاران من بتوانند مدیریت لازم را انجام دهند.

جزقاسمی با اشاره به نگرانی‌های افزایش مصرف آب در پایان سال و همچنین نیم‌نگاهی به تابستان سال آینده، تاکید کرد: سیاست‌های قبلی در حال پیگیری است و همکاری مردم می‌تواند تداوم خدمات را تضمین کند. اما تأکید می‌کنم که به هیچ وجه هیچ برنامه‌ای برای قطعی آب یا جیره‌بندی در تهران وجود ندارد. ما مدیریت فشار را داریم اما بحث قطعی و جیره‌بندی مطرح نیست.

وقوع چندین حادثه برای تأسیسات آب تهران بر اثر بمباران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با اشاره به گستردگی شبکه آب و فاضلاب استان، از وقوع چندین حادثه برای تأسیسات این شرکت در منطقه مرکزی شهر بر اثر بمباران‌های اخیر خبر داد.

جزقاسمی با بیان اینکه برخی تأسیسات در مجاورت مکان‌های اصابت‌قرارگرفته دچار آسیب شده‌اند، گفت: با توجه به گستردگی شبکه، در بمباران‌های اخیر حوادثی داشتیم که شبکه ما آسیب دید، خصوصاً در مرکز شهر و منطقه مرکزی چندین حادثه برای تأسیسات رخ داد. برخی تأسیسات نیز در مجاورت مکان‌های مورد اصابت قرار داشتند و عملاً آسیب دیدند.

وی با تأکید بر سرعت عمل در رفع این حوادث افزود: اما در کمترین زمان ممکن این حوادث برطرف شد. همکاران من به‌صورت ۲۴ ساعته در محل حضور یافتند و همراهی مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی و اکیپ‌های امدادی واقعاً مثال‌زدنی بود.

مدیرعامل آبفای استان تهران با قدردانی از همکاری بین‌بخشی خاطرنشان کرد: در کنار ارگان‌های مختلف از جمله شهرداری، هلال‌احمر و سایر نهادها، این همکاری باعث شد با هم‌افزایی ایجادشده، تأسیسات را سریعاً وارد مدار کنیم و خللی در خدمات‌رسانی به مردم ایجاد نشود. این جای تقدیر و تشکر دارد؛ هم از مردم و هم از دستگاه‌های اجرایی و امدادی که کمک کردند.

براساس اعلام وزارت نیرو، قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فداکاری کارکنان صنعت آبفا تصریح کرد: همکارانم به‌صورت شبانه‌روزی در این روزهای سخت پای کار بودند و علیرغم اینکه ایام تعطیلات بود و بسیاری از مردم به شهرهای دیگر سفر کرده یا خانواده‌هایشان را منتقل کرده بودند، همکاران من با افتخار در خدمت مردم بودند تا کمک کوچکی به پایداری خدمات و راحتی مردم در جای‌جای استان تهران کرده باشند.

انتهای پیام/