اجرای پروژه‌ های عمرانی و زیربنایی منطقه آزاد ارس بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌ الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم‌ زاده با اشاره به اهمیت حیاتی زیرساخت‌ ها در تحقق اهداف اقتصادی منطقه اظهار داشت: علی‌رغم شرایط خاص ناشی از جنگ در کشور، سازمان منطقه آزاد ارس با برنامه‌ ریزی دقیق و بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های فنی موجود، روند اجرای پروژه‌ های عمرانی و زیربنایی خود را نه‌ تنها متوقف نکرده بلکه شتاب بیشتری نیز بخشیده است.

مقدم‌ زاده در تشریح وضعیت پروژه‌ های در دست اجرا به پیشرفت‌ های ملموس در بخش‌ های مختلف اشاره کرد و افزود: در حوزه زیرساخت‌ های جاده‌ای و حمل‌ و نقل، عملیات اجرایی در محور جاده مرند–جلفا در محدوده دره‌ دیز با جدیت در حال انجام است که تکمیل آن نقش مهمی در تسهیل ترانزیت و تردد منطقه ایفا خواهد کرد. همچنین عملیات اجرایی پروژه مخروط‌ افکنه گلفرج نیز به عنوان یکی از زیرساخت‌ های مهم مدیریت منابع آبی و کنترل سیلاب با سرعت در حال پیشرفت است.

وی در ادامه با اشاره به تمرکز سازمان بر توسعه زیرساخت‌ها در محدوده خداآفرین منطقه آزاد ارس گفت: پروژه ساختمان اداری خداآفرین به عنوان نخستین ساختمان هوشمند شمال‌ غرب کشور با هدف تقویت ظرفیت‌ های سازمانی و تسهیل خدمات‌ رسانی به سرمایه‌ گذاران در این بخش استراتژیک با جدیت در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تأکید بر توجه همزمان به توسعه و صیانت از میراث تاریخی منطقه افزود: ما توسعه را در کنار حفظ هویت تاریخی دنبال می‌کنیم. در همین راستا پروژه‌ های مرمت میراث فرهنگی در منطقه آزاد ارس از جمله مرمت قلعه تاریخی عباس‌ میرزا، پل‌ های تاریخی خداآفرین و پل ضیاالملک با دقت و نظارت تخصصی در حال اجراست تا این آثار ارزشمند برای نسل‌ های آینده حفظ و احیا شوند. این اقدامات در کنار اجرای پروژه‌ های پیاده‌روسازی و زیباسازی شهری به ارتقای سیمای شهری و افزایش کیفیت محیطی منطقه کمک می‌ کند.

مقدم‌ زاده در ادامه به پروژه‌ هایی اشاره کرد که در آستانه بهره‌برداری قرار دارند و گفت: دو پروژه مهم زیرساختی شامل فرهنگسرای ارس و ورزشگاه بین‌ المللی ساحلی ارس به مراحل پایانی رسیده و آماده افتتاح رسمی هستند که بهره‌ برداری از آن‌ها گام مهمی در توسعه زیرساخت‌ های فرهنگی و ورزشی منطقه محسوب می‌ شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود درباره برنامه‌های سال آینده اظهار داشت: مطالعات تمامی پروژه‌ های محوری سال ۱۴۰۵ در روزهای پایانی سال جاری، تکمیل و نهایی شده و این پروژه‌ ها هم‌اکنون در فرآیند قانونی مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارند تا همزمان با آغاز سال جدید عملیات اجرایی آن‌ ها آغاز شود و روند توسعه منطقه آزاد ارس با شتاب بیشتری ادامه یابد.

