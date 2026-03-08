به گزارش ایلنا، رضا مردانی، رییس هیات مدیره انجمن شهربازی داران ایران در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام تسلیتی منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

در سوگ فقدان بزرگ‌مردی که عمر پربرکت خویش را در مسیر احیای دین، عزت ملت ایران و برافراشتن پرچم اسلام ناب محمدی صرف نمود، دل عاشقان و آزادگان جهان داغدار و اندوه‌بار است.

شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، نه تنها برای ملت شریف ایران، بلکه برای امت بیدار اسلامی، مصیبتی جبران‌ناپذیر است.

اینجانب، رضا مردانی، رییس انجمن شهربازی‌داران ایران، ضمن تسلیت و تعزیت این واقعه جان‌سوز به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، خانواده معزز آن شهید بزرگوار و ملت مؤمن و قدرشناس ایران اسلامی، آرزومندم که راه و اندیشه آن عبد صالح خدا در سایه هدایت جانشینان صالح و استمرار ایمان مردم، همواره زنده و جاری بماند.

بی‌تردید، کشور سرافراز ایران اسلامی در پرتو خون شهیدان و آموزه‌های رهبران الهی، در مسیر عزت، استقلال و پیشرفت خود با صلابت ادامه خواهد داد.

جمهوری اسلامی ایران در سایه وحدت ملت و هدایت رهروان مکتب ولایت، سربلندتر از همیشه راه انقلاب را تداوم بخشیده و دشمنان این مرز و بوم را بار دیگر مأیوس و شکست‌خورده خواهد ساخت.

