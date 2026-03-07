حمله به پالایشگاه تهران تکذیب شد/ تاسیسات پالایشگاه در مدارند

حمله نظامی به پالایشکاه تهران تکذیب شد.

یک منبع آگاه در پالایشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اعلام اینکه در حملات نظامی لحظاتی پیش به محدوده پالایشگاه تهران هیچ آسیبی به تاسیسات پالایشگاه وارد نشده است، اظهار داشت: تمام واحدهای پالایشی در مدار تولید هستند و مشکلی نیست.

وی تاکید کرد: تاسیسات پالایشی پالایشگاه تهران تماما در مدار هستند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: طبق شواهد  انبار نفت ری و خطوط لوله مورد حمله قرار گرفته است.

وی متذکر شد: حمله و حادثه خارج از فنس های پالایشگاه بوده و هیچ ارتباطی به پالایشکاه تهران ندارد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

