خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایش روزانه بازار در استان‌های مسافرپذیر برای تامین کالاهای اساسی

پایش روزانه بازار در استان‌های مسافرپذیر برای تامین کالاهای اساسی
کد خبر : 1759559
لینک کوتاه کپی شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: کمبود کالاهای اساسی در استان های مسافرپذیر نداریم و وضعیت این استانها به صورت روزانه بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه کمبود کالاهای اساسی در استان های مسافرپذیر نداریم، گفت: وضعیت استان های مسافرپذیر به صورت روزانه بررسی می شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد به سرعت رفع می شود.

محمدصادق مفتح اظهار داشت: بعضی از استان های مسافرپذیر با مشکل کمبود آرد مواجه بودند که با هماهنگی های صورت گرفته، سهمیه آرد آنها افزایش یافت.

وی افزود: با شرکت های پخش و حمل و نقل نیز هماهنگی برای توزیع آرد در این استان های مسافرپذیر صورت گرفت و در حال حاضر هیچ کمبودی وجود ندارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: پیرو هماهنگی های انجام شده با اتاق اصناف و اتحادیه ها، همه نانوایی ها به صورت چندشیفته فعال هستند تا نیاز مردم را تامین کنند.

وی با اشاره به برگزاری شورای معاونین وزارت صمت گفت: با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان جلسه خوبی برگزار شد در آن نحوه زنجیره تولید تا توزیع کالاهای اساسی، نحوه نظارت و بازرسی بر بازار و مراکز توزیع، ثبت سفارش و ترخیص کالاهای اولویت دار از گمرکات و نحوه فعالیت بنگاه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی و وضعیت استان های مسافرپذیر و مورد بررسی قرار گرفت.

مفتح با اشاره به بعضی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی که مواد اولیه وارد کرده بودند اما در روند ترخیص مشکل داشتند، ادامه داد: در این زمینه، به سرعت روند ترخیص بدون فرایندهای اداری صورت گرفت و مقرر شد فرایندها بعد از شرایط عادی در کشور دنبال شود.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار به سرعت رصد می شود، گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی بدون وقفه و تعطیلی پای تولید هستند و ما نیز در وزارت صمت موانع را رفع و شرایط را برای استمرار تولید تسهیل می کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل