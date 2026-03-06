پرداخت وام به بنگاههای آسیبدیده و مدارا با چکهای برگشتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانکها در تهران با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند، گفت: به بنگاههایی که در شرایط جنگی آسیب دیدند تسهیلات ویژهای پرداخت میشود.
به گزارش ایلنا، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: از ابتدای جنگ اتاق عملیاتی را تشکیل دادیم و به صورت مستمر امور خدماترسانی در حوزههای مختلف مجموعه وزارت امور اقتصاد دارایی را پیگیری می کنیم.
وی عنوان کرد: به طور مشخص شبکه بانکی و بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت خود را ادامه میدهند. بانکها در تهران با ۵۰ درصد ظرفیت و در شهرستانها با ۳۰ درصد ظرفیت فعال هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با کمک به بنگاههای اقتصادی در شرایط جنگی تصریح کرد: برای عزیزانی که آسیب فیزیکی دیدند و بنگاههای اقتصادی که دچار صدمه شدند، تسهیلات مشخصی در نظر گرفته شده است.
مدنیزاده همچنین بیان کرد: برای فعالان اقتصادی در صورتی که چکهای برگشتی دارند نظام بانکی تسهیل گریهایی را انجام داده و مقرر کرده که توسط معاونت امور بانکی و بانک مرکزی به مردم اعلام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بیمه هم دستورات کافی برای پیگیری امور و خدمترسانی به مردم داده شده که بیمهها در این شرایط سخت جنگی با توجه به آسیبهایی که ایجاد میشود، رضایت مردم را جلب کنند.