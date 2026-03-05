رکورد ترخیص روزانه کالاهای اساسی شکسته شد
رکورد ترخیص روزانه کالاهای اساسی با انجام تشریفات گمرکی 81 هزار تن کالا در 24 ساعت گذشته شکسته شد.
به گزارش ایلنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته کارکنان گمرک موفق شدند تشریفات گمرکی ۸۰ هزار و ۸۲۴ تن کالای اساسی را در گمرک بندر امام خمینی(ره) با همکاری فعالان اقتصادی و سازمانهای دخیل در امر تجارت خارجی انجام و سپس با مساعدت سازمان بنادر و همراهی ناوگان حمل و نقل زمینی و ریلی کشور تشریفات بارگیری و خروج ۳ هزار و ۲۳۹ دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی را به اتمام برسانند که رکورد جدیدی به شمار می رود.
در این اطلاعیه آمده است: عمده این کالاها به ترتیب شامل؛ ذرت، کنجاله سویا، دانه های روغنی، گندم، روغن خام، جو و شکر بوده است.
بر اساس این اطلاعیه، این در حالی است که ترخیص کالاهای اساسی و ضروری مردم از دیگر گمرکات جنوبی و شمالی نیز با تلاش و زحمات شبانه روزی کارکنان گمرک و به کمک شبکه حمل و نقل کشور همچنان در حال انجام است.