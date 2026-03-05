رکورد ترخیص روزانه کالاهای اساسی شکسته شد

به گزارش ایلنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته کارکنان گمرک موفق شدند تشریفات گمرکی ۸۰ هزار و ۸۲۴ تن کالای اساسی را در گمرک بندر امام خمینی(ره) با همکاری فعالان اقتصادی و سازمان‌های دخیل در امر تجارت خارجی انجام و سپس با مساعدت سازمان بنادر و همراهی ناوگان حمل و نقل زمینی و ریلی کشور تشریفات بارگیری و خروج ۳ هزار و ۲۳۹ دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی را به اتمام برسانند که رکورد جدیدی به شمار می رود.

در این اطلاعیه آمده است: عمده این کالاها به ترتیب شامل؛ ذرت، کنجاله سویا، دانه های روغنی، گندم، روغن خام، جو و شکر بوده است.

بر اساس این اطلاعیه، این در حالی است که ترخیص کالاهای اساسی و ضروری مردم از دیگر گمرکات جنوبی و شمالی نیز با تلاش و زحمات شبانه روزی کارکنان گمرک و به کمک شبکه حمل و نقل کشور همچنان در حال انجام است.

