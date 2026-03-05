تامین مواد اولیه تولید بیوقفه در حال انجام است
به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، عبدالله مهاجر دارابی، عضوهیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین با تسلیت شهادت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای و جمعی از فرماندهان و مسئولان کشور، تبریک ولادت امام حسن مجتبی(ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزهداران، درباره آخرین وضعیت پیگیریهای اتاق ایران در زمینه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، گفت: روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در جلسات فوقالعاده شورای تامین استانها و ستادهای بحران شرکت میکنند و با توجه به ارتباطی که با واحدهای تولیدی دارند، نقش موثری در زمینه حفظ ظرفیت تولید کارخانجات و واحدهای تولیدی دارند.
مهاجر با بیان اینکه استمرار تولید بخصوص در زمینه صنایع غذایی و مایحتاج ضروری مردم دغدغه نخست بخش خصوصی در شرایط فعلی کشور است، گفت: بر اساس گزارشهایی که از اتاقهای استانی، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران داریم، خوشبختانه بنگاهها و تولیدکنندگان بخش خصوصی با اتکا به حضور کارگران زحمتکش و توان فنی و انسانی خود و با توجه به روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی که دارند، نه تنها ظرفیت تولید را حفظ کردهاند بلکه در زمینه کالاهای مورد نیاز جامعه، میزان تولید افزایش نیز پیدا کرده است.
عضو هیئت رییسه اتاق ایران افزود: استمرار جریان تولید نیازمند تامین مواد اولیه و نهادهها است که خوشبختانه با فعالیت تمامی بنادر و گمرکات کشور شاهد تخلیه بار و تامین مواد اولیه هستیم و با وجود همه تهدیدات دشمن اما فعالان اقتصادی پیگیر امور ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از بنادر هستند.
او با اعلام اینکه گزارشهای مراجع معتبر حوزه حملونقل و لجستیک نشان میدهد که میزان صدور بارنامه حمل کالاهای اساسی نسبت به قبل از جنگ تحمیلی اخیر افزایش نیز داشته است؛ تاکید کرد: با پیگیریهای اتاق بازرگانی ایران برای تسهیل ترخیص کالا از گمرکات کشور، واردکنندگان میتوانند بدون کد ساتا و صرفاً با تعهد عدم دریافت ارز، کالاهای خود را ترخیص کنند. همچنین تصمیماتی نظیر تمدید یک ماهه ثبت سفارشهای منقضی شده مربوط به کالاهای کشاورزی، معافیت کلیه کالاهای وارداتی از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش نسبت به تاریخ تخلیه و ترخیص درصدی کالاها گرفته شد.
مهاجر دارابی با تقدیر از فعالان بخش خصوصی که در این روزهای سخت مانند دوران جنگ 12 روزه، در کنار مردم و همراه با سیاستهای دولت در میدان حاضر هستند، تاکید کرد: امیدواریم دولت هم در زمینه بازپرداخت تسهیلات سررسید شده تولیدکنندگان و سایر دیون واحدهای تولیدی، مهلت مناسبی در نظر بگیرد.
او همچنین به ضرورت همکاریهای بین استانی به منظور تامین اقلام مورد نیاز استانهای مسافرپذیر اشاره کرد و گفت: برخی استانها نظیر استانهای شمالی کشور بیش از سایر استانها ورود مسافر داشتهاند و تنظیم بازار آنها نیازمند بارگیری برخی کالاهای مورد نیاز از سایر استانها است. با ارتباطاتی که اتاقهای بازرگانی استانی با یکدیگر دارند، میتوانند همکاریهای موثری شکل دهند تا کمبودی در بازار استانهای بیشتر مسافرپذیر ایجاد نشود.