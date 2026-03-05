بیمه مرکزی اعلام کرد: ارائه پوششهای بیمه خسارات ناشی از جنگ بلامانع است.
به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیم نهاد ناظر صنعت بیمه، ارائه پوشش خسارتهای ناشی از جنگ در بیمهنامههای آتشسوزی منازل مسکونی، بیمههای آتشسوزی صنعتی و غیرصنعتی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه درمان تکمیلی، بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی و همچنین بیمههای زندگی بلامانع اعلام شد.
با توجه به تکرار تهاجم نیروهایی مداخلهجوی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و در راستای تقویت فضای اطمینان و امنیت در کشور به شرکتهای بیمه اجازه داده شد نسبت به ارائه بیمهنامههای متنوع و پوششهای ویژه در زمان جنگ اقدام کنند.
در این ابلاغیه که در اختیار مدیران عامل شرکتهای بیمه قرار گرفته نسبت به تعهد بیمه مرکزی برای پرداخت سهم اتکایی اجباری خود تأکید شده است.
بر اساس این گزارش شرکتهای بیمه میتوانند برای رشتههای یادشده، درخواست خود را مبنی بر اخذ پوشش اتکایی اختیاری از بیمه مرکزی ارائه دهند و با هماهنگی معاونت اتکایی، نرخ و شرایط را احصا و تأیید کنند.
گفتنی است در تمام کشورهای جهان، آسیبهای ناشی از جنگ جزو استثنائات بیمهنامه محسوب میشود و شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارتهای مرتبط با آن تعهدی ندارند اما نهاد ناظر صنعت بیمه این تمهیدات را برای رفاه حال آحاد جامعه و افزایش ضریب اطمینانبخشی در کشور اندیشیده است.