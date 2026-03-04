به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در متن حکم حمید بورد خطاب به محمدحسن محمدی آمده است:

«نظر به ضرورت شفاف‌سازی، ساماندهی و ارتقای کیفی فعالیت‌های مرتبط با حوزه تجارت نفت خام و فرآورده‌های نفتی و با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان معاون تجارت و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود ضمن تعامل و همکاری کامل با سایر مدیریت‌های ذی‌ربط، با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب نسبت به ایجاد انضباط مالی و تجاری در حوزه فعالیت‌های مدیریت امور بین‌الملل و شرکت بازرگانی نیکو اقدام کنید.

از خداوند متعال توفیق جنابعالی را مسئلت دارم.»

