با هدف چابک‌سازی تجارت نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران

معاون تجارت و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با هدف انضباط مالی و تجاری در حوزه فعالیت‌های مدیریت امور بین‌الملل و شرکت بازرگانی نیکو، محمدحسن محمدی را به‌عنوان «معاون تجارت و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران» منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در متن حکم حمید بورد خطاب به محمدحسن محمدی آمده است:

«نظر به ضرورت شفاف‌سازی، ساماندهی و ارتقای کیفی فعالیت‌های مرتبط با حوزه تجارت نفت خام و فرآورده‌های نفتی و با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان معاون تجارت و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود ضمن تعامل و همکاری کامل با سایر مدیریت‌های ذی‌ربط، با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب نسبت به ایجاد انضباط مالی و تجاری در حوزه فعالیت‌های مدیریت امور بین‌الملل و شرکت بازرگانی نیکو اقدام کنید.

از خداوند متعال توفیق جنابعالی را مسئلت دارم.»

